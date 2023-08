Aktualisiert am

Wie Hoteliers in der Türkei unter Airbnb leiden

Viel los an der Küste: Ferienwohnungen als Alternative zu Hotels locken Türkei-Urlauber an. Bild: Anadolu

Während sich für viele deutsche Sommerurlauber die Ferien schon dem Ende zuneigen, erwartet die Türkei nach einer bisher starken Sommersaison nun deren Verlängerung bis in den November. Hotels in der von Gästen aus Europa sehr beliebten Region um die Ferienmetropole Antalya seien aktuell teils zu mehr als 90 Prozent ausgelastet, berichtete Kaan Kavaloğlu, der Vorsitzende des Verbands der Hoteliers und Hotelbetreiber am Mittelmeer. Die starke Nachfrage aus Russland, Deutschland, Großbritannien und Polen übersteige die Auslastung vom Juli, die mit 70 Prozent viele enttäuscht hatte.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien.



Jetzt gehe er davon aus, dass sich die gute Auslastung im September und Oktober fortsetzen werde. „Die Saison wird sich bis Mitte November erstrecken“, sagte Kavaloğlu nach türkischen Medienberichten. Schon jetzt übertreffe die Besucherzahl das Rekordniveau von 2019.