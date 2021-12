E-Health-Start-up „Cynteract“ : Die Handschuhhelden

Eine der schönsten Rückmeldungen kam aus einem Rehazentrum in Chemnitz. „Hey, die Patienten trainieren zu lange“, berichtete der Therapeut bewundernd und ein bisschen belustigt über den „Rehahandschuh der Zu­kunft“. Den haben zwei Studenten aus Aachen erfunden und zur Marktreife ge­bracht. Vor fünf Jahren haben Gernot Sümmermann und Manuel Wessely ihr E-Health-Start-up „Cynteract “ gegründet. Das Handschuhprinzip überzeugt mit simpler Raffinesse. Rehaübungen nach Handverletzungen werden von den ohnehin schon angeschlagenen Patienten oft als öde Pflichtübungen empfunden. Für das Bällchenkneten, um die Finger wieder beweglich zu machen, bringen ältere Menschen noch Disziplin auf, jüngere aber sind genervt. Ziehen sie sich aber den schwarzen Cynteract-Handschuh über, ist davon keine Rede mehr. Denn die Jungunternehmer haben diesen mit Sensoren ausgestattet und verbinden konventionelle Übungen mit Computerspielen.

Manuel Wessely, der als IT-Student die Software entwickelt, zeigt, wie das geht. Beim Ortstermin in der Aachener Ottostraße streift sich der 25-Jährige gebürtige Mannheimer den Handschuh über und dirigiert mit Fingerübungen die turbulenten Spiele auf dem Schirm. Mit einer Ra­kete sammelt er Sterne ein: Schließt er die Faust, fliegt die Rakete, öffnet er sie, geht sie in den Sinkflug. Dann dirigiert er auf dem Bildschirm einen kleinen Ball über eine geschwungene Bahn. Auch dieses Spiel passt sich dem jeweiligen Können der Patienten an. Die Sensoren am Handschuh messen die Fingerbewegungen präzise und geben haptisches Feedback, sodass Fortschritte messbar werden.