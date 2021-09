Gerhard Schick : Der Schreck der Finanzlobby

Es ist seit 25 Jahren der erste Bundestagswahlkampf, an dem Gerhard Schick nicht aktiv teilnimmt. Der promovierte Volkswirt war von 2005 bis 2018 Mitglied der Grünen-Bundestagsfraktion und von 2007 an deren finanzpolitischer Sprecher. Seitdem ist es um den 49 Jahre alten Schick aber nicht ruhig geworden. Er hat im Jahr 2018 die Bürgerbewegung Finanzwende ins Leben gerufen, deren Vorstand er ist. Mit ihr will er ein Gegengewicht zur Finanzlobby schaffen. „In Deutschland gibt es in der Öffentlichkeit bisher oft keine Diskussion über die Finanzmärkte. Das ermöglicht es der Finanzlobby und ihren Vertretern, die Agenda zu setzen“, sagt Schick im Gespräch mit der F.A.Z. „Unser Ziel ist es, das Kräfteverhältnis am Finanzmarkt langfristig zu verändern.“

In diesem Jahr hat sich die Bürgerbewegung neu aufgestellt, um schlagkräftiger zu werden. Dabei ging es darum, die Fesseln eines gemeinnützigen Vereins abzustreifen. Denn den steuerlichen Vorteilen stehen strenge Vorgaben gegenüber. Die „allgemeinpolitische Betätigung“ war für den Bundesfinanzhof im Februar 2019 der Grund, der globalisierungskritischen Organisation Attac die Anerkennung als gemeinnütziger Verein zu entziehen. Um das zu vermeiden, hat sich die Bürgerbewegung in eine gemeinnützige GmbH, die Finanzwende-Recherche, und einen Verein für die Kampagnen aufgespalten.