Autonome Lastwagen : Auf dem Highway – ohne Fahrer

Daimler Truck arbeitet an autonomen Lastwagen, die ganz ohne Fahrer auskommen. Der Konzern zielt zuerst auf die USA, in Europa vermisst er bislang noch den nötigen „Enthusiasmus“.

Bitte aussteigen! Daimler Truck testet fahrerlose Lastwagen auf den Straßen in New Mexico. Bild: Daimler AG

Der Südwesten in den USA ist ein beliebtes Testrevier für autonomes Fahren. Hier ist das Verkehrsumfeld vergleichsweise wenig komplex, mit trockenem und berechenbarem Wetter und breiten Straßen. Waymo, die Schwestergesellschaft des Internetkonzerns Google in der Alphabet-Holding, hat ihren Fahrdienst für Robotertaxis zuerst im Bundesstaat Arizona angeboten. Im benachbarten New Mexico hat sich Daimler Truck in der Nähe der Metropole Albuquerque niedergelassen, um ungleich schwereres Gerät auf den Straßen zu testen.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Mit seiner US-Tochtergesellschaft Torc Robotics arbeitet der deutsche Konzern hier an selbstfahrenden Lastwagen und lässt sie in immer mehr verschiedenen Verkehrssituationen zum Einsatz kommen. Ziel ist es, erhebliche Teile des Gütertransports auf der Straße zu automatisieren. Das soll den Verkehr sicherer machen und die Kosten senken, wirft aber auch einige Fragen auf, nicht zuletzt nach den Truckern, die heute am Steuer sitzen und künftig womöglich in vielen Fällen überflüssig werden. Daimler peilt an, seine selbstfahrenden Brummis bis Ende dieses Jahrzehnts in Serie auf die Straße zu bringen. „Der virtuelle Fahrer ist der perfekte Fahrer“, sagte Vorstandsvorsitzender Martin Daum jetzt gegenüber Journalisten in Albuquerque.