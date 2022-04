Europa-Park-Chef Mack : „Ich bin Parkbetreiber, kein Politiker“

Das Golfcart steckt fest. Der Mann, der dieses Reich aufgebaut hat und bis heute regiert, lächelt leicht gequält. Vielleicht ahnt er, dass es die Szene in die Zeitung schafft. Das sei ihm ja noch nie passiert, sagt er und legt den Rückwärtsgang ein. Er braucht ein paar Anläufe, sein PR-Berater dirigiert ihn, dann passt das Mobil durch die enge Durchfahrt am Ende einer Brücke. Die Spritztour geht weiter. Der schwerreiche Mann, der sich gern mit Präsidenten und Prominenten ablichten lässt, zeigt mit Stolz und Genugtuung sein Imperium, in dem sich auch heute wieder Tausende vergnügen und das sein Zuhause ist. Viele Besucher und Mitarbeiter grüßen ihn, fragen nach einem Foto. Die Fahrt geht durch „Spanien“ nach „Frankreich“.

Um Roland Mack aus der Ruhe zu bringen, braucht es mehr als ein kleines Missgeschick. Der Inhaber und Frontmann des Europa-Parks Rust ist nach Jahrzehnten an der Spitze des Freizeitparks, den er erst mit seinem Vater, dann mit seinem Bruder zum größten Deutschlands und einem der besten der Welt geformt hat, viel zu abgezockt. Sein badisches Naturell neigt ohnehin zu Gemütlichkeit. Dabei waren die vergangenen Jahre für den deutschen Walt Disney – er lacht kokettierend, wenn man ihn auf den Titel anspricht – wilder, als jede Fahrt auf einer seiner Achterbahnen es sein kann.