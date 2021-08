Halbleiterkrise : Bezahlsysteme brauchen Chips

Fast 90 Prozent der bargeldlosen Transaktionen in Läden bezahlen Konsumenten mit der Karte, die auch den Zugang zu Bargeld über Automaten ermöglicht. Zwischen 40 und 60 Prozent der Online-Zahlungen werden direkt oder indirekt durch Geld- und Kreditkarten beglichen. Sie alle haben einen Chip, der ebenso in der SIM oder der elektronischen SIM (eSIM) verbaut ist, die mobile Kommunikation, das Internet oder die vernetzte Produktion wie elektronisch lesbare Ausweise und Reisepässe absichert.

Zahlreiche internationale Dachverbände, die Hersteller von Bezahl- und Kreditkarten oder Anbieter von elektronischen Identitätssystemen repräsentieren, schlagen Alarm. Es geht darum, in der seit Monaten andauernden und sich bis in das nächste Jahr hineinziehenden Mangelverwaltung nicht unterzugehen. Sie warnen eindringlich vor den Risiken und den gefährlichen wirtschaftlichen sowie sozialen Konsequenzen. Organisationen wie Eurosmart, Secure Identity Alliance, Smart Payment Association (SPA) und Trusted Connectivity Alliance versuchen so, nicht allein den in Fokus stehenden Autoherstellern, der Elektroindustrie oder dem Maschinenbau das Feld zu überlassen.