Gründer von Fritz-Cola : „Jeden Tag eine neue Cola – das ist Wahnsinn“

Aktualisiert am

Frech, rebellisch, ironisch – so hat es Fritz-Kola aus Hamburg aus der Nische in den Mittelstand geschafft. Aber die Konkurrenz wächst für den Unternehmer Mirco Wolf Wiegert.

Das große Ziel von Mirco Wolf Wiegert ist recht simpel – er will „die geilste Cola“ machen. Bild: Daniel Pilar

Mirco Wolf Wiegert hat mit provokanter Werbung schon öfter durchwachsene Reaktionen ausgelöst, aber in diesem Jahr war der Sturm der Entrüstung besonders heftig. Nutzer im Internet überschütteten sein Unternehmen Fritz-Kola mit wütenden Beiträgen und Aufrufen zum Boykott, nachdem er im Oktober eine Kampagne mit dem Motiv von Donald Trump gestartet hatte. Darin ist der amerikanische Präsident neben einer Flasche mit neuer Null-Zucker-Cola zu sehen, darüber der Spruch: „Zwei Nullen. Eine schmeckt.“ Er habe nicht gedacht, wie viele Anhänger und Sympathisanten Trump auch hierzulande habe, sagt Wiegert. Für jeden Hasskommentar hat er einen Euro an Flüchtlingshelfer und Organisationen gegen rechts gespendet, was ihm jenseits von Internettrollen und rechten Netzwerken eine Menge Sympathie einbrachte.

Für den 45 Jahre alten Unternehmer aus Hamburg, der das Rebellen-Image pflegt und am liebsten mit Kapuzenpulli, Jeans und Turnschuhen auftritt, hat das Methode. Lieber einen Spruch raushauen und über die Stränge schlagen, als mit Standardkampagnen untergehen, so könnte das Motto lauten, mit dem er sein Unternehmen positioniert.