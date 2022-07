Tesla-Fabrik in Grünheide : Nicht mehr ganz so Giga

Der Schriftzug ist noch da. Weiß auf schwarzem Grund zieht sich das „Giga“ über die Fassade der Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide, so, dass es die Autofahrer von der nahen A 10 gut sehen können. Gut drei Monate ist es her, da hatten sich alle in Schale geworfen: der Bundeskanzler, der Bundeswirtschaftsminister, Tesla -Chef Elon Musk und die Elektroautofabrik. Am 22. März war feierliche Eröffnung, nach nur etwas mehr als zwei Jahren Planungs- und Bauzeit. Dies sei „ein Zeichen für viele, viele Dinge, die in Deutschland in Bewegung sind“, lobte Olaf Scholz (SPD) damals. Robert Habeck (Grüne) wünschte sich die Geschwindigkeit von Tesla auch in anderen Wirtschaftsbereichen.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Doch von dem viel gepriesenen Tesla-Tempo ist in letzter Zeit nicht mehr viel zu sehen. In Grünheide häufen sich die Probleme. Kunden beschweren sich in Internetforen, dass sich die Auslieferung ihres Model Y verzögert. Es gibt offenbar Probleme mit der Antriebseinheit. Tesla äußert sich dazu nicht. Auch das Hochfahren der Produktion läuft nicht wie geplant. Musk bezeichnete die Fabriken in Deutschland und im amerikanischen Texas kürzlich als „gigantische Geldverbrennungsöfen“. Es fehlen unter anderem Batterien aus China. Und dann ist da noch der Plan von Tesla, sich in Grünheide zu vergrößern. Mehr als 100 Hektar zusätzlich zu seinen 300 Hektar Fläche würde das Unternehmen gerne nutzen. Für einen Güterbahnhof, Logistik, eine Betriebskita, nichts Heikles, könnte man meinen. Doch in der Gemeinde formiert sich unerwartet viel Widerstand.

Ein neuer Bebauungsplan ist nötig – das kann dauern

In den vergangenen zwei Jahren hat sich viel Frust in dem 8800-Einwohner-Ort aufbaut. Klagen gegen die Rodung des Waldes und die zusätzliche Wasserförderung für Tesla verliefen im Sande. Unterdessen genehmigte das Landesumweltamt eine vorzeitige Baumaßnahme nach der anderen und schließlich auch die Fabrik als Ganzes. Dass diese jetzt noch größer werden soll als ursprünglich geplant, sie noch weiter in das Wasserschutzgebiet ragen soll, empfinden die Tesla-Kritiker als Provokation. Dieses „scheibchenweise“ Vorgehen, das gehe so nicht, sagt Steffen Schorcht von der örtlichen Bürgerinitiative. „300 Hektar müssen reichen. Auf der bestehenden Fläche ist noch viel Platz.“

Auf dem Areal, das Tesla zusätzlich bebauen will, steht aktuell Wald. So wie einst auch dort, wo sich heute die Fabrik befindet. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied: Die ursprüngliche Fläche war schon lange als Gewerbegebiet vorgesehen. Es gab einen fertigen Bebauungsplan, weshalb Tesla im Jahr 2020 schon drei Monate nach Einreichen des Bauantrags mit den Arbeiten beginnen konnte. Für das Gelände, um das es jetzt geht, gibt es einen solchen Plan nicht. Er muss erst aufgestellt werden. So etwas dauert schon unter normalen Umständen oft Jahre.

Die Politik muss reagieren

Der Bürgermeister von Grünheide, der parteilose Arne Christiani, hat die Pläne von Tesla von Anfang an unterstützt. Er wollte diese Fabrik, diese Arbeitsplätze, diese Steuereinnahmen. Im Hauptausschuss der Gemeinde stimmte Anfang Juni eine knappe Mehrheit der Mitglieder dafür, das Verfahren für einen neuen Bebauungsplan zur Erweiterung einzuleiten. In der Runde der Gemeindevertreter zeichnete sich eine solche Mehrheit jedoch nicht ab, weshalb Christiani den Punkt für die jüngste Sitzung wieder von der Tagesordnung nahm. Es gebe noch Klärungsbedarf, hieß es. Man wüsste gerne mehr dazu, aber für ein Gespräch hat Christiani keine Zeit. Nun wird er auch noch mit dem Vorwurf konfrontiert, Stasi-Spitzel gewesen zu sein. Die nächste Sitzung der Gemeindevertreter ist erst für September anberaumt. Wie es danach weitergeht, ist offen.

Auch wenn Scholz und Habeck heute andere Sorgen haben als die Tesla-Fabrik in Grünheide, die Aufrüstung der Nato gegen Russland und der sich abzeichnende Gasmangel im Fokus stehen: Was in Grünheide passiert, kann der Politik nicht egal sein. Immerhin wollte sie am Beispiel der Tesla-Fabrik zeigen, dass Deutschland besser ist als sein Ruf. Dass es nicht am Verbrenner klebt, sondern bereit ist für das Zeitalter der Elektromobilität. Dass es schneller bauen kann als an Berlins Pannenflughafen BER oder in Stuttgart 21. Und dass die Bedürfnisse der Zauneidechse nicht das Maß der Dinge sind – jedenfalls nicht nur.