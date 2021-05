Eröffnung der Gastronomie : Der große Countdown

Simon Horn füllt das Bier an der Außenbar in seinem Lokal „Danzig am Platz“ auf. Bild: Maximilian von Lachner

„Jetzt bloß nicht durchdrehen“, sagt Simon Horn und schwingt langsam auf seinem blauen Drehstuhl hin und her. „Eine gewisse Ruhe ist wichtig.“ Es ist Dienstagmittag, der Countdown auf Instagram zeigt live an, wie viel Zeit Horn noch hat, bis das erste seiner beiden Lokale wieder öffnet: Drei Tage und vier Stunden sind es. Nach sechs Monaten und 26 Tagen im Lockdown. Horns iPhone vibriert, er grinst: „Da hat schon wieder jemand ein Ticket gekauft. Das geht voll ins Belohnungszentrum.“ Noch vor einer Woche hatte Horn nicht gewusst, wie und wann er seine Gastrokneipe „Danzig am Platz“ im Frankfurter Ostend und das Restaurant „Margarete“ mitten in der Innenstadt öffnen würde.

Denn genauso wichtig wie die Ruhe ist für Gastronomen in dieser Pandemie: flexibel bleiben. Das sind die grundlegenden Fähigkeiten, um nicht durchzudrehen zwischen Schließungen und Öffnungen, steigenden und sinkenden Infektionszahlen. Wenn man es dann noch schafft, einen Plan zu haben, dann kann man beschwingt durch die Gegend laufen wie Horn, obwohl die Umsatzeinbrüche in seiner Branche historisch sind. Minus 40,8 Prozent waren es im März im Vergleich zum Vorjahresmonat. Schlimm, aber im Vergleich zum Jahr davor noch lange nicht am schlimmsten.