Toxische Nähe zu Russland : Österreicher im Sold des Kreml

In Österreich gibt es viele ehemalige Volksvertreter, die es wenig kümmert, auf wessen Gehaltsliste sie stehen. Zeigten einige von ihnen schnell eine klare Linie gegen Putin nach dessen Einmarsch in die Ukraine, lassen sich andere Zeit.

Nur mühsam erkennen manche russophile frühere Politiker, in wessen Sold sie stehen. Wenig kümmert sie, welche Folgen ihre Haltung angesichts der russischen Aggression gegenüber der Ukraine hat. Das gilt auch für einige Österreicher. Einer davon ist Wolfgang Schüssel. Erst nach zunehmender Kritik beendete der christdemokratische Altkanzler nun seine Tätigkeit im Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Lukoil . Er werde seine zweijährige Arbeit als Aufsichtsrat abschließen und aus dem Board of Directors ausscheiden, teilte er am Freitag mit. Zuvor habe er noch auf eine Erklärung Lukoils zum Ukrainekrieg gedrängt. Bisher hat sich Schüssel geweigert. Das hat nicht nur österreichischen Politikern missfallen.

Auch in der konservativen Konrad-Adenauer-Stiftung reagieren deren Mitglieder ungehalten. Der Altkanzler wurde in seiner Funktion als Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung nach Medienberichten zu einer Umkehr aufgefordert. Deren Vorsitzender, der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU), habe dem Österreicher in dessen Funktion als Vorsitzender „unseres Kuratoriums“ deutlich gemacht, dass man fest an der Seite der Menschen in der Ukraine stehe und in der Aggression Russlands nicht nur einen Angriff auf die Ukraine, sondern auch einen Angriff auf unsere europäische und internationale Ordnung sehe. Schüssel sei dabei aufgefordert worden, seine bisherige Position mit Blick auf die Fortführung seines Mandats im Verwaltungsrat der Firma Lukoil zu überdenken. Über seine ehemalige Sprecherin ließ er vorige Woche ausrichten, dass es sich bei Lukoil um ein in London börsennotiertes Unternehmen und keine Staatsfirma handle.