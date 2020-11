Exportbeschränkungen : Chinas Traum vom Fliegen droht zu platzen

Aktualisiert am

Auf amerikanische Zulieferer angewiesen: Ein unfertiger C919-Jet steht in einer Fertigungshalle von Comac. Bild: Reuters

Die Geheimkonferenz, zu der vor ein paar Wochen Ingenieure, Investoren und ranghohe Regierungskader in einem Pekinger Hotel zusammenkamen, hatte ein brisantes Thema: das Ende eines Traums.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Chinas Plan, in den kommenden 15 Jahren ein Drittel der im Land neu benötigten Flugzeuge selbst herzustellen, werde nicht aufgehen, sei die herrschende Meinung gewesen, berichten Teilnehmer gegenüber der F.A.Z. Zwar sollte der Mittelstreckenjet C919 mit 158 Sitzplätzen, mit dessen Bau der staatliche Flugzeugbauer Comac vor nunmehr 13 Jahren begonnen hat, ein paar Tage später in Nanchang in der östlichen Provinz Jiangxi das erste Mal bei einer Luftfahrtmesse abheben.