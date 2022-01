Zukunft der Kreuzfahrten : Schippern zwischen Auflagen und Absagen

Endstation Dubai: Wegen einiger Corona-Fälle an Bord des TUI-Kreuzers Mein Schiff 6 mit 2000 Passagieren hat die Reederei TUI Cruises die Reise am Montag abgebrochen. Die meisten wären laut dem Unternehmen ohnehin planmäßig von Bord gegangen. Für jene, die ihre Reise sonst fortgesetzt hätten, werden Rückflüge organisiert. Am Wochenende hatte schon das Kreuzfahrtschiff Aida Nova der Reederei Aida Cruises aus Rostock seine Reise wegen Corona-Fällen in Lissabon frühzeitig beendet. Beide Fälle zeigen, wie die Pandemie die Planung für Anbieter von Schiffsreisen und die Touristen erschwert. Aber auch ohne Corona wird der Kreuzfahrtalltag im Jahr 2022 von Auflagen geprägt sein.

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

So dürfen in Palma auf Mallorca nur noch 8500 Kreuzfahrtpassagiere täglich ankommen. Darauf haben sich Reedereien mit der Balearen-Regierung geeinigt. So soll von 2022 an ein Bild des Overtourism, Gedränge in Altstadtgassen, verhindert werden. Höchstens drei Schiffe am Tag, von denen auch nur eines mehr als 5000 Reisende an Bord haben darf, sind fortan in dem Inselhafen erlaubt. Dubrovnik hatte schon ein Kreuzfahrt-Limit eingeführt. In Venedig dürfen die größten Schiffe nicht mehr – die Häuser der Lagunenstadt überragend – vorbeigleiten. Nun zieht auch Mallorca Grenzen für Schiffe – nicht nur für die Pandemiezeit, sondern dauerhaft.