Siegeszug des „Schnelldrehers“ : Warum Gin zum Trendgetränk wurde

Früher haben nur die Banker und Anwälte in der Londoner City und natürlich Queen Mum Gin getrunken – heute tut das jeder, der etwas auf sich hält. Jeder Supermarkt präsentiert seinen Kunden ein eigenes Gin-Regal, keine Bar kommt mehr mit nur drei oder vier Sorten aus, und in manchen Budget-Hotels bekommt man inzwischen 30 oder 40 unterschiedliche Marken – und dazu ein halbes Dutzend verschiedene Tonics. Der Wacholderschnaps, der einst von den Holländern als Genever erfunden und später von den Briten in ihrem Weltreich populär gemacht wurde, ist seit einigen Jahren die mit Abstand angesagteste Spirituose. Vom Nischenprodukt mit angestaubtem Langweiler-Image hat sich Gin zum omnipräsenten Trendgetränk entwickelt – und ein Ende des Hypes ist nicht abzusehen. Zumindest nicht so schnell.

Peter Badenhop Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

In den fünf Jahren zwischen 2014 und 2019 hat sich der Umsatz mit Gin im deutschen Lebensmitteleinzelhandel dem Marktforschungsunternehmen IRI zufolge praktisch vervierfacht, von gut 50 Millionen Euro auf mehr als 200 Millionen Euro. Und dabei sind die Verkäufe von Kaufhäusern, Fachhandel und dem Discounter Aldi noch nicht einmal eingerechnet. Das macht Gin – vor Pfefferminzlikör – zur wachstumsstärksten Spirituose in Deutschland. Im Corona-Jahr 2020 hat der Konsum noch einmal kräftig zugelegt und für manche Hersteller die Verluste in der Gastronomie sogar kompensiert: Nach Berechnungen der Marktforscher von Nielsen stieg der Gin-Absatz im Einzelhandel und in Drogeriemärkten in der ersten Jahreshälfte um 21,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und es scheint noch viel Potential zu geben: Prognosen gehen von jährlichen Wachstumsraten von mehr als 7 Prozent bis zum Jahr 2023 aus.