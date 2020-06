Siemens-Forscherin Große Frie : Die oberste „Füßikerin“

Annemarie Große Frie hat immer gewusst, was sie wollte. Schon in der dritten Schulklasse malte sie ein Bild mit einer klaren Aussage, was sie einmal beruflich machen will. Die anderen Schüler kritzelten Feuerwehrmann, Pilot, Arzt oder Polizist hin. Die kleine Annemarie zeichnete mit Bundstiften ein Mädchen, das vor einem Bildschirm sitzt. Darüber schrieb sie: „Ich will Füßikerin werden.“

Einen Abschluss am Massachusetts Institut of Technology (MIT) und ein Praktikum am Max-Plank-Institut unter Physik-Nobelpreisträger Theodor Hänsch später ist die heute 37 Jahre alte Physikerin erfolgreich in ihrem Traumjob angekommen. Nie und nimmer, auch das wusste sie, wollte sie zu Siemens. Der Großvater, Elektrotechniker, ist Siemensianer gewesen, hat in der Enkelin in dessen Bastelkeller die Neugierde für alles Technische geweckt. Ihr Vater arbeitete als Physiker im selben deutschen Industriekonzern und schenkte der Tochter in Kinderjahren einen Physik-Experimentierkasten.