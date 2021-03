Neuer Service der Post : Briefe werden zu E-Mails

F+ FAZ.NET komplett Unser Newsletter mit den besten exklusiven Artikeln der Woche.

Die Post verbindet mit dem neuen Service zwei Stoßrichtungen. „Mit der digitalen Kopie machen wir den Papierbrief attraktiver. Das wird helfen, die digitale Substitution und den Volumenschwund zu bremsen“, so Ehrnsperger. Das Briefaufkommen ist in Deutschland zwar stabiler als in vielen anderen Ländern. Trotzdem muss die Post jedes Jahr einen Rückgang von 2 bis 4 Prozent hinnehmen. Diesen Transformationsprozess müsse die Post „selbst aktiv mitgestalten, wenn wir langfristig im Kommunikationsmarkt bleiben wollen“, sagte Ehrnsperger. Seit mehr als zehn Jahren versucht der Konzern, seinen Briefversand zu digitalisieren. Mehrere hundert Millionen Euro wurden in den E-Post-Brief investiert, eine Art besonders geschützte und rechtsverbindliche E-Mail.

Mehr zum Thema 1/

Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass die Umstellung auf rein digitale Kanäle ein zu großer Sprung gewesen sei, sagte der Manager. Viele Prozesse in der Verwaltung und in den Unternehmen liefen eben immer noch über Papier. „Deshalb wollen wir den Kunden den Übergang erleichtern, indem wir eine Brückenlösung anbieten.“ Die E-Post hatte, wie auch die vom Staat zusammen mit der Deutschen Telekom vorangetriebene De-Mail, einen großen Nachteil: Sie bildete ein eigenes, in sich geschlossenes System, das nicht mit der üblichen E-Mail kompatibel war. Deshalb gehe die Post inzwischen in eine andere strategische Richtung, wobei die technische E-Post-Plattform in großen Teilen weiter genutzt wird.

Der Grundgedanke freilich hat sich nicht geändert: „Das Ziel bleibt eine rechtsverbindliche digitale Kommunikation nach den europäischen Vorgaben und dem De-Mail-Gesetz“, sagte Ehrnsperger. Wenn das gelingt, können sich Versender und Kunden in Zukunft viele Papierbriefe ganz sparen und sich gleich mit elektronischer Geschäftspost begnügen.