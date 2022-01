Veganer Fischersatz : Die Lachs-Alternative aus dem 3D-Drucker

Lachs begleitet viele Festessen. In Österreich wird dabei auf so manchem Teller einer liegen, der nicht aus dem Fluss kommt – sondern aus dem Drucker. Revo Foods bietet vegane Alternativen zum Fisch: Seit Kurzem gibt es pflanzlichen Lachs aus dem 3D-Drucker in der zum Lebensmittelkonzern Rewe gehörenden Supermarktkette Billa Plus. Auch in Deutschland ist er in ausgewählten Testfilialen im Einsatz.

Es ist nur der Anfang für das Unternehmen, das mit Fischalternativen aus Österreich zuerst Europa und dann die ganze Welt verändern will. Von einem Standort in Österreich aus werden die veganen Lachsscheiben an Rewe geliefert, der dann über seine Lieferkette die Billa-Plus-Märkte im ganzen Land damit versorgt. Bei der veganen Hightech-Alternative zum beliebten Räucherlachs handelt es sich um ein gekühlt zu lagerndes Produkt.