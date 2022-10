In Saint-Émilions Wein-Olymp : Die Frauen von Figeac

Als die Nachricht mit dem „A“ auf dem Smartphone erscheint, tanzen die Frauen vor Freude. Dann macht sich Madame Manoncourt mit ihren 87 Jahren behutsam, aber doch zügig, auf den Weg in die sanft ansteigenden Weinberge, die das Château umzingeln. Dort ruft sie den Mitarbeitern die Neuigkeit zu, auch ihre Töchter hält es nicht mehr im Château.

Blandine de Brier Manoncourt kapert kurzerhand einen Traktor, um die Kunde von dem A so schnell und weit wie möglich in die Felder zu tragen. Zehn Jahre hat die Familie Manoncourt abermals gewartet, um nun den „Beweis für ihre langjährige Arbeit“ schriftlich zu bekommen, wie Blandine sagt. Letztlich warten sie seit fast siebzig Jahren auf diesen Moment. Denn seit die Weine aus dem Anbaugebiet Saint-Émilion im Jahr 1955 in „Premier Grand Cru Classé“ klassifiziert werden, musste sich Château Figeac immer mit dem B begnügen. Von nun an sind die Weine „Premier Grand Cru Classé A“. Die Frauen von Figeac sind auf dem Gipfel angekommen.