In Deutschland und Österreich : „Der Alpenraum verträgt noch mehr Hotels“

Mit ihren Explorer-Hotels haben die beiden Geschäftsführenden Katja Leveringhaus und Jürnjakob Reisigl in ihrer Branche durchgesetzt, was als kaum durchsetzbar galt – und das mit Erfolg.

Dafür, dass in den Explorer-Hotels eigentlich jeder jeden duzt, und dafür, dass die Gründer und Geschäftsführer der Alpenhotelkette, Katja Leveringhaus und Jürnjakob Reisigl, seit mehr als zwanzig Jahren zusammenarbeiten, halten die beiden ganz schön hartnäckig am gegenseitigen Siezen fest. Daran hat sich nichts geändert, seit sie als Tourismus-Studentin ein Praktikum in einem 50-Zimmer-Hotel des eingefleischten Gastronomen Reisigl in Oberstdorf absolvierte und in einer Branche hängengeblieben ist, die für sie eigentlich nicht erste Wahl war. Dem routinierten Branchenkenner muss schon damals aufgefallen sein, dass der jungen Frau mehr zuzutrauen ist. Aber dass sie mit ihm mal einen der Aufsteiger der deutschen Hotelbranche führen würde, konnte er nicht ahnen.

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Was die beiden in den vergangenen zehn Jahren hochgezogen haben, lässt sich an neun Alpen-Standorten in Deutschland und Österreich betrachten, ein zehnter ist nahe Garmisch im Bau. Ein Haus ist wie das andere – 100 Zimmer, 200 Betten, viel Holz, frisches Einheitsgrün. Vor allem aber sind sie anders als die meisten Hotels in alpiner Umgebung – moderner, ein bisschen Bauernstube zwar, aber auch Lounge. Services, Prozesse und das Qualitätsmanagement sind an jedem Standort identisch. Sie sähen sich als Pioniere, sagt Reisigl, der in der Hotellerie groß geworden ist. Neben Explorer unterhält er weitere Betriebe in Oberstdorf.