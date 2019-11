Wegen gewaltsamer Proteste : Verliert die deutsche Wirtschaft ihr Vertrauen in Hongkong?

Vor zwei Wochen steht 1.200 Kilometer von Chinas Revolution der Gegenwart entfernt der Vorstandschef eines Dax-Konzerns im Foyer eines Fünf-Sterne-Hotels und lässt seiner Wut freien Lauf: Eigentlich ist er hierher nach Schanghai gekommen, um Geschäfte zu machen. Von dem, was er in den kommenden 20 Jahren auf der ganzen Welt an Größe zulege, werde zwei Drittel in China erwirtschaftet, hat er ausrechnen lassen.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Hongkong, die Großstadt am äußersten Landesrand, spielt dabei keine Rolle. Doch die gewaltsamen Proteste in der Sonderverwaltungszone, die trotz der Rückgabe an China im Jahr 1997 bis heute eine Insel der Freiheit ist in der immer autoritäreren Volksrepublik, regen ihn auf. „Die machen da alles kaputt.“ Und: „Da wird’s nie wieder so sein, wie’s mal war! Gehören alle ins Loch!“