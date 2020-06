Nachrichten-App Ken-FM : Geschäftsmodell Gates-Gegner

Hast Du Lust, qualitativ hochwertige und anspruchsvolle Produktionen mit uns zu gestalten?“ Gleich fünf Stellen hat das Berliner Medienunternehmen ausgeschrieben: Einen Bildregisseur, einen Aufnahmeleiter, einen Cutter, einen Kameraoperator und einen Tontechniker sucht man. Egal ob weiblich, männlich oder divers, wohnhaft idealerweise im Großraum Berlin.

Mitten in der Corona-Krise – sinkende Werbeerlöse ziehen die gesamte Branche in Mitleidenschaft, kaum eine Zeitung kommt ohne Kurzarbeit aus – ist das fast 10 Jahre alte Unternehmen auf der Suche nach Mitarbeitern. Man könnte von einem aufstrebenden Online-Medienunternehmen reden, das gegen den Trend wächst. Doch Ken-FM ist nicht einfach ein kleines Medien-Start-up, sondern bekannt dafür, Videos wie „Gates kapert Deutschland“ zu verbreiten. In dessen Begleittext in der Ken-FM-App heißt es: „Der Lockdown der Republik wäre ohne die von Gates finanzierten ,Berater‘ im Hintergrund so nie über die Bühne gegangen und wird erst beendet, wenn Gates sein Go gibt.“