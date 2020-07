„Betrügerische Strukturen“ : Wie der Wirecard-Skandal Olaf Scholz den Urlaub vermiesen könnte

Der Wirecard-Skandal hat das Zeug, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) den Urlaub zu vermiesen. Die Opposition dringt immer energischer auf Aufklärung, auch über das Handeln seines Hauses. Am Donnerstag kam die offizielle Antwort mit der Überschrift „Sachstandsbericht und Chronologie Wirecard“. Der Bundesminister der Finanzen wurde demnach am 19. Februar 2019 umfassend informiert: über das Wirecard-Leerverkaufsverbot, aber auch darüber, dass die Finanzaufsicht Bafin in alle Richtungen wegen Marktmanipulation ermittelt – „sowohl gegen Verantwortliche der Wirecard AG als auch gegen Personen, bei denen Hinweise zur Beteiligung an Marktmanipulationen vorliegen“, heißt es in der Aufzeichnung für den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags vom 16. Juli, 15 Uhr.

Bei der Gelegenheit hat der SPD-Politiker auch erfahren, dass die Bafin die zuständige Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung mit der Kontrolle der aktuellen Bilanz beauftragt hat, „um den Vorwürfen über mögliche Bilanzunregelmäßigkeiten nachzugehen“. Nach dem Dokument wurde der Minister am 22. Juni nochmals über den aktuellen Sachstand zu Wirecard unterrichtet.