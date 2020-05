Tourismus in der Pandemie : Chinesen haben Angst vor dem Reisen

Am ersten Mai, als China seine nach den Corona-Lockerungen ersten, fünf Tage dauernden Ferien startete, war die Verbotene Stadt in Peking wieder das, was sie seit dem Sturz des Kaisers viele Jahre nur noch dem Namen nach war: verboten, zumindest für die Massen. 19 Millionen Menschen hatten die Palastanlagen im vergangenen Jahr aufgesucht, die tägliche Obergrenze lag bei 80.000 Besuchern. Zu Beginn des Monats, an dessen Ende in der Hauptstadt endlich die Delegierten des seit März verschobenen Volkskongresses beim symbolträchtigsten politischen Ereignis des Jahres den Sieg über das Virus feiern sollen, gingen die Behörden kein Risiko ein. Erlaubt waren in der Verbotenen Stadt nur 5000 Menschen am Tag, 3000 am Morgen und 2000 am Nachmittag – eine Senkung der Kapazitätsgrenze um 94 Prozent.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Die Chinesische Mauer durften nur noch 19.500 Menschen am Tag besuchen, was einer Reduzierung der Obergrenze aus Vor-Corona-Zeiten um 70 Prozent entsprach und eine Größenordnung darstellte, der die meisten Touristenattraktionen im Land folgten, die ihre Tickets nur noch über Vorbestellungen im Internet verkauft hatten. Im Ergebnis hat dies Chinas Reisebranche während der fünf Tage mit rund 48 Milliarden Yuan (6,25 Milliarden Euro) Umsatz ein Ergebnis beschert, das 60 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums liegt. Wer gedacht hatte, dass die Chinesen, die anders als im Rest der Welt schon seit Ende Januar wie Gefangene in ihren Häusern in selbstgewählter oder auferlegter Quarantäne festsaßen, nun in Scharen ihre neue Freiheit feiern würden, lag falsch.