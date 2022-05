Lieferdienst Picnic : Der Roboter bringt die Avocado

Einkäufe richtig einzupacken, ist eine Wissenschaft für sich. Kommt zuerst die Sahnepackung und dann das Toastbrot, packt man die Avocado auf die Tomaten oder umgekehrt? Kein Wunder, dass die Lebensmittellogistik noch nicht sonderlich automatisiert ist, das Füllen eines Einkaufskorbs ist für einen Roboterarm noch zu kompliziert – vor allem weil es auch noch fünf verschiedene Varianten von zuckerfrei bis Vanillegeschmack von ein und demselben Softdrink gibt.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.





Der niederländische Lebensmittel-Lieferdienst Picnic , der in Deutschland bislang im Ruhrgebiet verbreitet ist, automatisiert seine Logistik aber deutlich. Anfang April hat das Unternehmen ein Distributionszentrum in Utrecht eröffnet, in dem mehr Roboter arbeiten als Menschen. „In unseren normalen Logistikzentren laufen die Mitarbeiter mitunter 15.000 Schritte am Tag. Im automatisierten Fulfillment-Center kommen die Waren mit Robotern zu ihnen. Das verdoppelt die Effizienz“, sagt Frederik Nieuwenhuys, der Picnic im Jahr 2015 mitgegründet hat und auch heute noch einer der Geschäftsführer ist.