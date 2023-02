Aktualisiert am

Krieg in der Ukraine : Humor und Gemeinsinn gegen Bomben

Anastasiya Baydachenko erzählt, wie der russische Angriff die Werbung in ihrem Land verändert hat, und warum sie so wichtig auch gerade in Kriegszeiten ist.

Tor zur Außenwelt: Ukrainerinnen an einem Ort in Kiew, wo es Strom und Internet gibt Bild: Laura Boushnak/NYT/Laif

Wer denkt schon daran, ob Windeln gerade herunter­gesetzt sind, wenn um einen herum russische Bomben auf die Stadt niederhageln? Anastasiya Baydachenko zum Beispiel. Die Vorsitzende der ukrainischen Sektion des inter­national agierenden Werbe- und Medienverbands IAB (Interactive Advertising Bureau) berichtet im Gespräch mit der F.A.Z. von der Rolle, die Werbung nach dem Angriff auf ihr Land spielt.

Ihr und vielen anderen Ukrainern sind allerdings weniger die Schnäppchen wichtig, als überhaupt zu erfahren, wo Artikel des täglichen Bedarfs erhältlich sind. „Während der Angriffe auf Kiew war es nicht wirklich möglich, hier alles einzu­kaufen, was wir zum Leben brauchten“, erinnert sich Baydachenko an die ersten Wo­chen des russischen Angriffs auf das Nachbarland.

„Der Onlinehandel war für uns alle enorm wichtig.“ Mit dessen Hilfe und der Werbung dort konnten sich Menschen in den belagerten Gebieten weiterhin über das Notwendigste informieren und es kaufen. Der Paketdienst Nova Poshta lieferte zuverlässig nach Kiew, trotz des Beschusses der Hauptstadt. Baydachenko hat diesen Weg der Versorgung selbst ge­nutzt. Es ging um Alltägliches, erinnert sich die Ukrainerin: Milch für ihren fünfjährigen Sohn oder Kontaktlinsen für sich selbst, schildert die 41-jährige Mutter von drei Kindern. Ihre beiden Töchter sind im Teenageralter.

Geldspenden für ein gutes Image

Nova Poshta ist nur ein Beispiel. Was und wo der Kunde kauft, bestimmt derzeit nicht der beste Preis. „Für Kaufentscheidungen ist es im Moment enorm wichtig, wie eine Marke die Truppen oder die Allgemeinheit unterstützt“, sagt Baydachenko. Das könne in Form von Geldspenden geschehen oder durch Hilfe, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Und das Mittel der Wahl ist für ukrainische Werbetreibende digitale Kommunikation.

In einer gemeinsamen Studie der Beratungsfirma Kantar und des IAB Ukraine gaben im Oktober 94 Prozent der befragten Marken an, gemeinnützige Zwecke oder die kämpfenden Truppen zu un­terstützen. „Eine effektive Kommunikation der Marken, wie sie ihren Teil beitragen, ist von großer Bedeutung für Verbraucher“, sagt Baydachenko. Der Zusammenhalt der gesamten Gesellschaft und Wirtschaft zeigt sich auch darin, dass die Politik keine Mühe hat, ihre Botschaften in der Werbung zu platzieren.

Verglichen mit den enorm an­gewachsenen Werbeetats der Bun­des­minis­terien, zum Beispiel für die Impf- und Energiesparkampagnen, die jeweils 40 Millionen Euro gekostet haben sollen, braucht es in der Ukraine im Moment nur gute Kontakte in die Werbebranche. „Mir ist nicht bekannt, dass die Regierung im Moment Geld für Werbekampagnen ausgibt“, sagt Baydachenko. „Regierungsmitglieder ar­beiten mit der Werbeindustrie zusammen, um Botschaften in den Medien zu plat­zieren.“

Wut der Verbraucher

Damit verbunden ist nicht zuletzt die Bekämpfung russischer Propaganda. So unterhält die Werbeindustrie eine schwarze Liste von Kanälen in den sozialen Me­dien, mit denen sie nicht mehr zu­sam­menarbeitet – allen voran Youtube. „Au­ßerdem schlägt Marken die Wut der ukrainischen Verbraucher entgegen, wenn sie versuchen, gleichzeitig in Russland und der Ukraine Geschäfte zu machen“, be­richtet Baydachenko.

Gerade falls es Ausweichmöglichkeiten gibt, kaufen die Menschen lieber Marken aus der Ukraine oder solche, die nicht mehr in Russland ak­tiv sind. Der Bedarfsgüterhersteller Proc­ter & Gamble genießt beispielsweise im Mo­ment nur geringe Beliebtheit, da er nach wie vor in Russland aktiv ist.

Viele internationale Marken hätten sich wegen solcher Verstrickungen auch zurück­gezogen. Ukrainische Werbeagenturen hatten über weite Strecken Probleme, inter­nationale Kunden für sich zu gewinnen. Im April vergangenen Jahres konnten nur 45 Prozent der befragten Werbeagenturen internationale Kunden gewinnen, heißt es in der Marktstudie von Kantar und IAB. Bis Oktober stieg dieser Anteil auf 78 Prozent. 22 Prozent konnten weiterhin keine Kunden aus dem Ausland anwerben.

Gleiche Aktionen haben nun andere Namen

Allgemein veränderten Marken ihre Stra­tegien, wie sie Verbraucher ansprechen. Sie reagieren auf Vorkommnisse, wie die Bombardierung ukrainischer Kraftwerke und die Stromknappheit. „Während der Stromausfälle im November, ‚Blackouts’ auf Englisch, sahen viele Werbetreibende davon ab, mit dem ‚Black Friday’ Werbung zu machen“, sagt Baydachenko. Stattdessen habe man Wendungen wie „Jährlicher“ oder „Saisonaler Ausverkauf“ benutzt. „Diejenigen, die bei ‚Black Friday’ geblieben sind, mussten Verluste hinnehmen.“