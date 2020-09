Neues Image in der Krise : Ein Pilz als Restaurant-Retter?

Weil er zu viel Kohlendioxid in die Luft bläst, ist der Heizpilz bislang in vielen Städten verboten. Doch jetzt werden viele Verbote aufgehoben, denn der Heizpilz soll die Gastronomie retten.

„Na klar habe ich schon einen bestellt“, sagt die Besitzerin einer kleinen Trattoria in Berlin-Tegel. Sie meinte damit den Heizpilz. Von Oktober bis Ende März wird sie ihre Terrasse mit ihnen bestücken, damit die Gäste draußen sitzen können und es gleichzeitig warm haben. Am Mittwoch hat sie ihre Bestellung im Baumarkt aufgegeben.

In Nicht-Corona-Zeiten hat die Restaurantbetreiberin, die ihren Namen nicht nennen will, 15 Tische im Restaurant. Momentan seien es nur neun. Durch den Heizpilz kommen vier bis fünf Tische auf der Terrasse dazu, das macht dann wieder dreizehn. „Viele Gäste wollen nicht rein“, erzählt sie. Sie säßen lieber draußen. Von Oktober bis Ende März dürfen Restaurants im Berliner Stadtteil Reinickendorf, zu dem auch Tegel gehört, Heizpilze einsetzen. Das teilte der Bezirk am Mittwoch mit. Charlottenburg-Wilmersdorf verabschiedete am Donnerstag eine ähnliche Regelung. Auch in anderen Bezirken wird es wohl bald erlaubt sein.

Obwohl die Heizpilze im Herbst und Winter erlaubt sein werden, glaubt die Restaurantbesitzerin aus Tegel nicht, dass sie die Geräte in allen Monaten aufstellt. Im Oktober sei es wahrscheinlich noch warm genug, und es reiche, wenn sich die Gäste eine Decke umlegten. Im Januar oder Februar sei es ohnehin so kalt, dass das Essen schon eiskalt sei, bevor es auf dem Tisch stehe. „Wir brauchen das gerade wirtschaftlich, und es ist ja nur für ein halbes Jahr“, sagt sie.

Dass es vielen Restaurantbesitzern so geht und wie wichtig die Heizpilze sind, betont der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, kurz Dehoga. Die Geschäftsführerin Ingrid Hartges teilt schriftlich mit, dass es die „schwerste Krise der Branche in der Nachkriegszeit“ sei. Der Verband setze auf großzügige Regelungen der Kommunen gegenüber der Gastronomie, wenn es darum gehe, Außenflächen zu genehmigen – oder wenn Restaurantbesitzer Vorrichtungen anbringen wollen, um ihre Terrasse vor Wind zu schützen oder wenn sie Wärmestrahler aufstellen wollen. Denn wo ein Heizpilz stehen darf, entscheiden die Kommunen.

In einigen Städten dürfen Gastronomie-Betriebe keine Heizpilze aufstellen. Zum Beispiel in Hamburg, Hannover, Köln oder Nürnberg. In vielen Städten wird nun jedoch diskutiert, ein Verbot für Heizpilze kurzfristig auszusetzen. In Berlin ist das in einigen Bezirken bereits geschehen. Auch in Essen dürfen Restaurants bis Ende März Heizpilze benutzen – in Lüdenscheid sogar bis Ende April. Beispielsweise in Stuttgart, Tübingen, Regensburg, Augsburg und Fürth wird darüber diskutiert, das Verbot für Heizpilze auszusetzen. In München sollen Elektroheizpilze im Winter erlaubt sein, Gasheizpilze sind jedoch weiterhin nicht erlaubt.

Am Donnerstag hatte der bayrische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die Kommunen gebeten, „ein gegebenenfalls bestehendes Verbot von Heizpilzen in diesem Herbst und Winter trotz ökologischer Bedenken auszusetzen“. Sogar der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter sprach sich im August dafür aus, „Verbote zeitlich befristet auszusetzen“ in dieser „speziellen Ausnahmesituation“. Auch wenn seine Partei aus „klima- und umweltpolitischen Gründen“ Heizpilze sonst ablehne. Für Matthias Herfeld, den Vorstand der Enders Colsman AG aus Werdohl im Sauerland, war das der Punkt, an dem er merkte: Nun könnte sich etwas ändern.

Vom Klimakiller zum Gastronomieretter

Für ihn sei das „der Ritterschlag des Terrassenheizers“ gewesen. Die Firma Enders ist Marktführer für Elektro- und Gasheizstrahler. Seitdem beobachtet er eine veränderte Sichtweise auf die Geräte – vom „Klimakiller“ zum „Gastronomieretter“. Die Nachfrage habe seit vier Wochen deutlich zugenommen, sagt Herfeld. Die Branche sei darauf nicht unbedingt vorbereitet. „Ich kann mir vorstellen, dass ein Restaurantbetreiber im Oktober in den Baumarkt fährt und dann schon alles ausverkauft ist“, sagt er. Die verfügbaren Geräte seien schnell weg.

Das Image des Heizpilzes ändert sich. Vor wenigen Jahren galt er als schlecht für die Umwelt, denn Gas-Heizstrahler blasen Kohlenstoffdioxid in die Luft. In der öffentlichen Diskussion sei die Schädlichkeit übertrieben worden, sagt Herfeld. Umso glücklicher sei er nun über die neue Sichtweise. Er beobachtet, dass nun auch ökologisch optimierte Geräte nachgefragt werden. Mittlerweile hat die Firma auch einen Brenner, der „grüner“ sei. Früher habe es 12-Kilowatt-Geräte gegeben. Nun gebe es Geräte, die genauso viel Wärme spendeten, aber dabei halb so viel Gas verbrauchten – nur noch sechs Kilowatt. Manche Leute würden das jedoch falsch verstehen. „Sie denken dabei an die PS von Autos und meinen: Mehr Kilowatt ist besser“, sagt Herfeld.

Trotz dieses kleinen Dilemmas glaubt Herfeld daran, dass die ökologischen Heizpilze langfristig die Zukunft sind. Überall, wo in nächster Zeit die Frage gestellt werde: Wie treffen wir uns in der Kälte? Da könnte die Antwort sein: draußen unter dem Heizpilz. Er denke da nicht nur an die Gastronomie, sondern auch an den privaten Bereich, an den 70. Geburtstag oder die Hochzeit. „Wer will schon, dass die Gäste zum Tanzen rein gehen und die Party zum Hotspot wird.“ Da sei der Heizpilz eine gute Alternative.