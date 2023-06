Das Start-up „Grünfuchs“ will sauberer und schneller in deutsche Innenstädte liefern und setzt dabei auf E-Bikes. Nur ein Deal fehlt dem Unternehmen, um profitabel zu sein.

Spätestens seit dem Beginn der Pandemie sind sie aus den deutschen Innenstädten nicht mehr wegzudenken: Bullys und kleine Lastwagen von DHL, UPS oder Hermes, die Pakete nach Hause liefern. Sie verstopfen die Innenstädte, stoßen viel CO 2 aus, und auch der Job des Zustellers gilt als unattraktiv. Für jedes dieser drei Probleme meint Felix Dossmann mit seinem Unternehmen Grünfuchs die Lösung gefunden zu haben. Er gibt ein großes Versprechen: Er unterstütze einerseits den Einzelhandel und damit den Erhalt der Innenstädte. Andererseits sei Grünfuchs besser als die großen Zustelldienste: schneller, ökologischer, fairer. Mitte Mai gewann sein Unternehmen den „Eco Performance Award 2023“ in der Kategorie Start-up.

Ole Kaiser Volontär. Folgen Ich folge

Die Grundidee ist schnell erklärt: Dossmann will mit seinem Unternehmen die sogenannte Letzte Meile der Lieferung übernehmen, emissionsfrei. Übersetzt heißt dies, dass langfristig keine Lieferfahrzeuge mehr in Innenstädte fahren sollen. Stattdessen bringen diese ihre Pakete zu einem sogenannten Micro Hub am Rande der Stadt. Dort sortieren Grünfuchs-Mitarbeiter die Pakete, laden sie in ihre E-Bikes und bringen sie zum Endkunden.