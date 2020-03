Neues Konzept : Die Revolution des Brotes

Wer im Discounter ein Brot kaufen will, braucht nur auf einen Knopf zu drücken. Es rappelt kurz, schon liegt es vor einem im Ausgabeschacht. Manchmal ist es noch warm, und man denkt: So ein Brot, das ist schnell gemacht. Ist es eben nicht, sagen viele Bäcker, die das Handwerk wiederbeleben wollen. Einer der ersten war Björn Schwind. 2009 gründete er in Frankfurt „Zeit für Brot“, eine Bäckerei, bei der im Fokus steht, was der Name schon sagt: Brot, für das man sich Zeit nimmt. Egal, ob man es isst oder backt.

Mehl, Wasser, Salz – aus diesen drei Zutaten kann nur ein gutes Sauerteigbrot werden, wenn man ihm besagte Zeit gibt: 24 Stunden liegt der Teig. Dann muss der Bäcker auch keine Hefe verwenden, weil die Bakterien aus der Luft kommen. So entsteht das sogenannte Anstellgut. Fügt man Teile davon einem neuen Brotteig bei, reift er, als hätte man Hefe hinzugegeben. Das Brot schmeckt nicht nur, es ist auch besser bekömmlich. Damit die Kunden all das nachvollziehen können, geht es bei „Zeit für Brot“ transparent zu. Und zwar im wörtlichen Sinne. Bei Milchkaffee und Hefeschnecke – neben Brot das zweite Aushängeschild des Ladens – können sie den Bäckern hinter einer Glasscheibe beim Rühren und Kneten zusehen.