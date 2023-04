Aktualisiert am

Zielsicher geht Joanna Buttler um die silberfarbene Sattelzugmaschine herum. Es ist ein amerikanischer Lastwagen, zu erkennen an der langen Nase, unter der sich der Motor verbirgt. Die Haube ist geöffnet, und Buttler zeigt auf zwei oberarmdicke Zylinder aus Aluminium. „Das sind die Aktuatoren für die Lenkung“, erläutert Buttler. Dass der Lastwagen zwei davon braucht und auch vieles andere doppelt vorhanden ist, liegt daran, dass dieses Fahrzeug auf den Trucker verzichten kann. Buttler ist dafür verantwortlich, sie leitet seit einem halben Jahr die „Autonomous Technology Group“ der Daimler Truck AG. Ein klassischer Nerd ist sie nicht, nicht einmal Ingenieurin, sondern eher eine strategisch denkende Managerin.

Vielleicht ist das gut so, denn das autonome Fahren ist eines der wichtigsten Zukunftsprojekte des Ende 2021 vom Autohersteller Mercedes-Benz abgespaltenen Nutzfahrzeugherstellers. An der „Dual Track“-Strategie, mit der das ehrgeizige Ziel erreicht werden soll, hat Buttler schon vorher gearbeitet. Zweigleisig ist der Ansatz, weil Daimler Trucks einerseits mit dem Tochterunternehmen Torc Robotics selbst ­autonom fahrende Lastwagen anbietet, andererseits aber auch Fahrzeuge an Waymo liefert, das Unternehmen, das aus den Google-Projekten zum selbstfahrenden Auto hervorgegangen ist.