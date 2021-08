Aktualisiert am

Gefahr durch Hackerangriffe : Was Computer so lückenhaft macht

Hintertüren, Schwachstellen, zufällige oder gezielt eingebaute Lücken. Nichts in der Welt der Computer ist sicher: die Chips nicht, die Speicher nicht, Anwendungsprogramme und Betriebssysteme schon gar nicht. Das war vor dreißig Jahren so, und das ist heute auch noch so. Dabei haben nicht nur Cyberkriminelle Server, Smartphones, PCs im Visier, sondern auch Sicherheitsbehörden aller Couleur.

Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft.



Europäer, Amerikaner, Russen und Chinesen haben vor Jahren schon große Programme für Onlinedurchsuchungen, Staatstrojaner und zur Überwachung von allem und jedem aufgelegt. Regierungen hielten IT-Konzerne an, sogenannte Backdoors in ihre Systeme einzubauen, um im Fall der Fälle und je nach Dafürhalten ihre Überwachungs- und Bespitzelungsprogramme gezielt auf ganz bestimmte Geräte und Datenbanken einbringen zu können. Israel entwickelt nicht nur die smartesten Sicherheitsprogramme der Welt, sondern auch die besten Spionage- und Abhörsysteme. Nordkorea und Iran leisten sich ganze Hacker-Armeen. Im Darknet lässt sich von der Spionage- bis zur Erpressersoftware alles erwerben, was es zum Hacken braucht.