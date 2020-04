Angst vor Corona : Chinesische Studenten fliehen im Privatjet aus dem Ausland

Aktualisiert am

Hunderttausende chinesische Studenten stecken in Übersee fest. Jenny Lau fliegt sie heim, in die vermeintlich sichere Volksrepublik. Die Reise im Privatjet können sich jedoch nicht alle Familien leisten.

Drei Oneway-Flüge pro Woche: Der Hongkonger Privatjet-Anbeiter von Jenny Lau fliegt noch, obwohl fast alle Fluggesellschaften die Verbindungen in die Volksrepublik gekappt haben. Bild: GaFencu

Am Ende ist Weinen. Wenn sie die Eltern am Telefon bekniet haben, gelockt und bedroht, dann brechen sie schließlich in Tränen aus. Wenn Jenny Lau sagt, dass sie das Kind trotz allem nicht retten kann. Nicht dieses Mal.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Zum Glück sei das bisher die Ausnahme gewesen, sagt Lau: dass sie die Tochter eines Ehepaares aus Nanjing, einer Millionenstadt in Chinas Osten, nicht wie versprochen heimfliegen konnte nach China. Retten aus dem Studiengastland Amerika, dem neuen Weltzentrum der Virusepidemie. Dem gefährlichsten Platz auf Erden, wie es in den Abendnachrichten des chinesischen Staatsfernsehens jetzt heißt.