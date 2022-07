Schnellimbiss ohne Fleisch : Burger King öffnet sich für Veganer

Die Schnellrestaurantkette Burger King ist wohl vor allem unter den Fleischessern bekannt, nun will die sie auch Vorreiter beim vegetarischen Essen werden: In seinen 750 deutschen Filialen bietet das Unternehmen seit dieser Woche für alle Rindfleischburger und zu nahezu jedem anderen Fleischgericht auch eine vegetarische Alternative an. Damit wolle man den Gästen eine Wahl geben, heißt es vom Restaurant.

Zwar gab es schon zuvor vegetarische und vegane Alternativen im Schnellrestaurant, Burger King will mit der starken Ausweitung dieser Angebote aber noch einen Schritt weiter gehen. Damit seien sie in der Schnellgastronomie die ersten. In den vergangenen Jahren setzten immer mehr Schnell-Gastronomen auf den fleischlos Trend, so hat auch Konkurrent McDonald's vereinzelt vegetarische und vegane Alternativen im Sortiment.

Zukunft ohne Fleisch?

Wie eine Zukunft ohne Fleisch für Burger King aussehen kann, zeigt das Unternehmen jüngst in Österreich: Nach London will das Unternehmen auf dem Wiener Westbahnhof vegane Kost dem Publikum nahebringen. Erstmals werden die beliebten Schnellgerichte der amerikanischen Kette ausschließlich aus pflanzlichen Produkten hergestellt, womit es neues Angebot für Veganer und Vegetarier gibt. Möglich machen das die veganen Produkte der Marke The Vegetarian Butcher.

„Die gleiche Qualität auf Basis gänzlich veganer Produkte zu servieren ist ein Meilenstein in der Entwicklung unseres fleischlosen Angebots für Menschen mit einem bewussten Lebensstil. Freude am Genuss statt Verzicht steht im Vordergrund dieser bahnbrechenden Innovation, mit der wir unser Angebot auch für Veganerinnen und Veganer in vollem Umfang öffnen“, sagte Jan-Christoph Küster, Marketingmanager der TQSR Group, dem österreichischen Master Franchise der Marke, anlässlich der Eröffnung diese Woche. Im neu eröffneten Restaurant wird die gleiche Produktvielfalt serviert wie an allen anderen Standorten – nur eben vegan.

Fleischlose Produkte sind nicht mehr wegzudenken im Angebot der Schnellimbiss-Riesen, wenngleich vegetarische Gerichte im Vordergrund stehen und nicht der generelle Verzicht auf tierische Nahrungsmittelbestandteile. Dass Burger King nach der Einführung im Vereinigten Königreich nun in Österreich mit veganem Angebot punkten will, passt zur verstärkten Hinwendung zu gesundem Essen im Zuge der Corona-Pandemie. Fast zwei Drittel der Verbraucher greifen seit Ausbruch der Pandemie Umfragen zufolge verstärkt zu Bio-Produkten im Regal. Der Großteil der Bevölkerung wäre bereit, höhere Preise für Fleisch zu bezahlen, wenn dadurch bessere Produktionsbedingungen und eine artgerechte Tierhaltung sichergestellt würden.

Was das Essverhalten betrifft, ist ebenfalls ein deutlicher Trend erkennbar: Vor allem die jüngere Generation senkt ihren Fleischkonsum, vegetarische Ernährung floriert. Auch wenn zwischen Bregenz und Eisenstadt nach wie vor gerne Schnitzel gegessen wird: Mittlerweile stuft sich jeder dritte Österreicher als flexitarisch, pescetarisch, vegetarisch oder vegan ein.