IAA : Wie Bosch den Elektroantrieb voranbringen will

Der Umstieg vom Weltmarktführer in der Verbrennertechnik zum führenden Anbieter an Elektrotechnik ist nach dem Lehrbuch nicht zu schaffen. „Wir werden das aber schaffen“, sagt Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bosch in einem Gespräch mit der F.A.Z. auf dem Messestand der Münchener IAA. Schon bis 2025 werde das Geschäft rund um den Elektroantrieb für Autos mit rund 5 Milliarden Euro Umsatz zu einem bedeutenden Standbein des Konzerns werden, kündigt Denner an. Zuletzt lieferte die gesamte Sparte „Mobility Solutions“ im Krisenjahr 2020 aber einen Gesamtumsatz von 42 Milliarden Euro oder 60 Prozent des gesamten Geschäftsvolumens.

Tobias Piller Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland mit Sitz in Rom.

Was macht Bosch so optimistisch, die Erfahrungen der Wirtschafts-Lehrbücher widerlegen zu können? Der Chef des schwäbischen Autozulieferers nennt zwei Gründe: Bosch gebe mehr als andere für Forschung und Entwicklung aus, und behalte diese Aufwendungen auch in Krisenzeiten bei. Tatsächlich liefert die Bosch-Bilanz einen Forschungsaufwand für 2020 von 5,9 Milliarden Euro, mit nur einem leichten Rückgang von 3 Prozent gegenüber 2019, während der gesamte Umsatz der Bosch-Gruppe um 8 Prozent auf 71,5 Milliarden Euro geschrumpft war. Die Forschungsausgaben, 2020 mit einem auf 8,2 Prozent gewachsenen Anteil des Geschäftsvolumen, seien eine Voraussetzung, aber dennoch keine Garantie für Erfolg, sagt Denner.