Deutscher Autohersteller : BMW spart zwei Milliarden Euro in den Werken

Die Coronavirus-Epidemie hat in China dazu geführt, dass die Autoproduktion vieler Hersteller seit einigen Wochen ruht. In den drei chinesischen BMW-Werken haben die Beschäftigten am Montag die Arbeit nun wieder aufgenommen. Mit nennenswerten Verwerfungen rechnet der BMW-Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic nicht. „Auf unsere Werke außerhalb Chinas hat der Coronavirus-Ausbruch keine Auswirkungen. Die weltweite Lieferkette ist zu keiner Zeit gerissen und auch unsere Jahresplanung für die Produktion in China ist nicht beeinträchtigt“, sagt Nedeljkovic, der seit gut 100 Tagen im Amt ist. „Das ausgefallene Volumen könnten wir in allen drei Werken zum Beispiel über Schichtverlängerungen aufholen, wenn der chinesische Markt einen entsprechenden Bedarf hat.“

Es sind unsichere Zeiten. Aber der 50 Jahre alte Nedeljkovic versucht im Gespräch den Eindruck zu erwecken, BMW sei darauf vorbereitet. Derzeit setzt der Münchner Autokonzern seinen Kurs unter Vorstandschef Oliver Zipse unbeirrt fort. Dazu gehört ein umfangreiches Sparprogramm, das auch vor jenem Ressort nicht haltmacht, das Nedeljkovic von Zipse übernommen hat. „Wir werden in der Produktion bis Ende 2022 insgesamt zwei Milliarden Euro Effizienzpotential heben“, kündigt er an. „Das schaffen wir durch zwei Stellhebel: Zum einen optimieren wir die Anlageinvestitionen. Zum anderen senken wir die laufenden Kosten, indem wir unsere Prozesse kontinuierlich verbessern und die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Ein Beispiel dafür ist das Zusammenspiel von Mensch und Maschine.“ Seit etwas mehr als zwei Jahren läuft das Sparprogramm „Performance Next“, mit dem die Effizienz im Konzern verbessert werden soll. Danach sollen etwa die Hälfte der Antriebsvarianten entfallen und Nischenmodelle wie der Dreier Gran Turismo keinen Nachfolger mehr erhalten. Auch die Lieferanten werden zum Sparen angehalten.

Bei allen Sparanstrengungen will BMW gleichzeitig mehr Autos verkaufen. Im vergangenen setzte der Konzern von seinen drei Marken BMW, Mini und Rolls-Royce 2,52 Millionen Fahrzeuge ab, ein Plus von 1,2 Prozent und ein Absatzrekord, der jetzt noch einmal gesteigert werden soll. Dafür arbeiten fast alle großen Fabriken nahe an der Kapazitätsgrenze und weitere Produktionskapazitäten scheinen nötig. Gerade ist das Werk in Mexiko fertiggestellt worden, in dem jedes Jahr bis zu 175.000 Limousinen der Dreier-Reihe bevorzugt für Nordamerika gebaut werden können. Auch an dem Plan, ein Werk im Osten von Ungarn zu errichten, hält der Vorstand fest. In diesem Jahr soll in Debrecen nahe der rumänischen Grenze die Grundsteinlegung sein.

Die große Unbekannte: Elektroautos

Die große Unbekannte in dieser Rechnung sind die Batterieautos. „Wie viele Kunden Elektroautos kaufen, kann niemand vorhersagen. Um entsprechend flexibel zu sein, ist es unser Ansatz, die Elektromobilität in die bestehenden Produktionsstrukturen zu integrieren. In der Montage bauen wir den Hochvoltspeicher in den Antriebsstrang ein und auch den Karosseriebau bereiten wir auf alle unterschiedlichen Antriebsarten vor. Das ist eine Herausforderung“, sagt Nedeljkovic.

Anders als die wichtigsten Wettbewerber Daimler und Audi plant BMW in dieser Transformation keinen Stellenabbau. Bis Ende des Jahres soll die Zahl der Beschäftigten im Konzern mit rund 140.000 stabil bleiben. Selbst in den Fabriken, die schon heute auf den Bau von Batterieautos vorbereitet werden wie Dingolfing und das Stammwerk in München, bleibt Nedeljkovic zufolge der Personalstand stabil: „Grundsätzlich entfallen beim Elektroauto gegenüber dem Verbrennungsmotor einige Arbeiten am Antriebsstrang. Dieses Problem haben viele Autohersteller, wir aber nicht. Denn BMW hat die Getriebeeinheiten schon immer zugekauft. Bei den Elektroautos fertigen wir dagegen die Zellmodule und auch die Hochvoltspeicher selbst. Durch diese höhere Fertigungstiefe beim elektrischen Antriebsstrang wird die Beschäftigung in unserem Produktionsnetzwerk künftig stabil bleiben.“

Selbst der Brexit bereitet Nedeljkovic kein größeres Kopfzerbrechen. BMW produziert in Oxford den Kleinwagen Mini und sei auf die unterschiedlichen Szenarien vorbereitet. Sollte Großbritannien ohne ein Abkommen aus der EU austreten, gelten die WTO-Regeln und es werden Zölle auf Autos und Autoteile erhoben. „Auch nach dem Brexit werden wir unsere Standorte in Großbritannien brauchen“, sagt Nedeljkovic. „Es gibt derzeit überhaupt keine Veranlassung, die Produktion in unserem Werk in Oxford zu reduzieren.“

Im chinesischen Zhangjiagang nahe Schanghai entsteht derzeit eine neue Fabrik für den elektrischen Mini, den BMW mit dem Kooperationspartner Great Wall baut. Eines Tages sollen aus diesem Werk jährlich rund 160.000 elektrische Kleinwagen vom Band rollen. Eine Konkurrenzveranstaltung für Oxford, das gerade für den Bau des Elektro-Mini umgerüstet wurde, sieht der Vorstand darin nicht. Der Elektro-Mini werde in China für China produziert. Pläne, ihn nach Europa zu exportieren, gebe es nicht, sagt Nedeljkovic.