Wirecard : Bilanzbetrug durch starken Aufsichtsrat bekämpfen

Aktualisiert am

Der Fall Wirecard ist nicht ansatzweise aufgearbeitet. Dennoch deuten schon viele Anzeichen auf komplexe Machtstrukturen innerhalb des Unternehmens und vielschichtiges Versagen interner und externer Corporate-Governance-Institutionen hin. Im Vordergrund der öffentlichen Diskussionen stehen derzeit Maßnahmen externer Governance-Institutionen. Zentrales Beispiel ist der Aktionsplan von Finanzminister Olaf Scholz, der insbesondere ein stärker staatlich-hoheitlich geprägtes Bilanzkontrollverfahren unter Federführung der Bafin vorsieht.

Als entsprechendes Vorbild wird mit der Securities and Exchange Commission (SEC) die mächtige amerikanische Börsenaufsicht bemüht, obwohl auch diese Behörde spektakuläre Bilanzskandale und Firmenpleiten wie Enron oder Worldcom nicht verhindern konnte. Eine Untersuchung von mehr als 200 Betrugsfällen in den Vereinigten Staaten zeigt, dass die SEC lediglich 5 Prozent der Fälle aufdeckte. Zudem ist eine der SEC vergleichbare Bundesbehörde aufgrund ihrer Machtfülle, ihres Budgets und ihrer Unabhängigkeit in Deutschland verfassungsrechtlich kaum vorstellbar.