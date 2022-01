Angriffslustige Investoren : Aktivistische Aktionäre zuletzt gehemmt

Aktivistische Aktionäre haben nach einer Erhebung der Anwaltskanzlei Skadden im vergangenen Jahr in Europa weniger neue Vorstöße unternommen als im Vorjahr – jedenfalls solche, die öffentlich bekannt wurden. Die Zahl der laufenden publiken Kampagnen gegen Unternehmen erhöhte sich aber, weil weniger zuvor angestoßene ausliefen. Im laufenden Jahr dürfte das Geschehen sich wieder beleben: „Nordamerikanische Aktivisten werden in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich in Europa zunehmend aktiv sein“, heißt es in einer Studie der Kanzlei.

Klaus Max Smolka Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Dass Aktivisten sich 2021 auf diesem Kontinent vergleichsweise zurückhielten, könnte mit dem Sonderfaktor Corona zu tun haben. Holger Hofmeister und Matthias Horbach – beide Partner bei Skadden mit Spezialisierung auf das Geschäft mit Übernahmen und Unternehmensbeteiligungen – vermuteten im Gespräch mit der F.A.Z. als Gründe unter anderem die Unsicherheit wegen der Pandemie im Allgemeinen und gestörter Lieferketten im Besonderen. Hier sei mit Blick auf Impfungen und mögliche Medikamente nun eine Normalisierung absehbar.