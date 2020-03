Unternehmer Hans Beckhoff : „Manchmal treiben wir selbst Siemens vor uns her“

Verl ist nicht irgendein Ort. Der Sportclub Verl ist seit dem jüngsten Achtelfinalspiel im DFB-Pokal gegen Union Berlin vielen Fußballfans ein Begriff. Die ostwestfälische Kleinstadt mit ihren 26.000 Einwohnern kann aber nicht nur sportlich bundesweit mithalten, sie kann technisch auch global auftrumpfen. Der drittgrößte Hersteller der Welt von Industriecomputern kommt aus Verl – gelegen südlich von Bielefeld. Stolz verweist Geschäftsführer Gerd Hoppe darauf, dass Beckhoff Automation hinter Siemens und dem taiwanischen Unternehmen Advantech mit dem Bau von 220.000 Industriecomputern im Jahr die Nummer drei auf diesem Markt ist – global gesehen.

Georg Giersberg

Eigentlich steckt in dieser Aussage auch schon das ganze Erfolgsgeheimnis der Beckhoff Automation. „Man braucht für Erfolg zwei Eigenschaften, eine gute Technologie und einen guten Vertrieb“, ist Hans Beckhoff überzeugt. Der Physiker hat sehr früh auf eine damalige Nischentechnik gesetzt, nämlich den PC auch für die Steuerung von Maschinen einzusetzen. Was in den neunziger Jahren manchem die Sorgenfalten auf die Stirn trieb und zu der Frage veranlasste, ob das ein angemessener Einsatz sei, erweist sich heute als Glücksfall. Weil ein Industriecomputer von Beckhoff das Betriebssystem Windows von Microsoft implementiert hat, ist er in der Lage, seine Daten durchgängig für die gesamte Datenkette von der Maschine über das MES-System (zur Produktionssteuerung) und das kaufmännische ERP-System bis in die Cloud aufzubereiten. Diese Durchgängigkeit, die herzustellen sich heute viele Unternehmen bemühen, wurde von Beckhoff schon früh gefördert. Außerdem erlaubt der Industriecomputer aufgrund seiner Schnittstellen die Anbindung vieler Peripheriegeräte. Edge-Computing ist für Beckhoff keine Erfindung der vergangenen Jahre, sondern schon lange Realität.