Teure Pharmaforschung : Bayers milliardenschwerer Kampf gegen Krebs und Parkinson

Bayers Hoffnung, ein Mittel gegen Krebs zu finden, ruht auf einem Labor in Boston. Auf den jungen Menschen, die hier tätig sind; sie heißen Igor, Rufus, Ghill, Yunlong. Oder Melanie. Sie hat auch schon in Berlin für den Pharma- und Agrarchemiekonzern gearbeitet und ist jetzt sehr froh, zum ersten Mal in ihrem Forschungsleben in einem Raum mit Fenster tätig sein zu können. Hier, im 11. Stock mit Blick auf die Universität MIT und den Charles River, färbt die Wissenschaftlerin Zellen ein, um zu sehen, wann eine Zelle gestorben ist. In den Labors nebenan werden Proben gemischt, erhitzt oder gekühlt, unter dem Mikroskop auf Objektträgern gescannt oder Zehntausende Proteine am Tag im Massenspektrometer analysiert. „Wir wissen gerade einmal bei 10 Prozent der Proteine, wie sie eine Krankheit verursachen“, sagt Dominik Rüttinger. Er leitet die Forschung und Frühe Entwicklung in der Onkologie für Bayer, seine Mitarbeiter hier beginnen immer auf der Zielstruktur der Zelle.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge





Bis zum Jahr 2030 will Bayer in die Top 10 der Onkologie-Forschung aufsteigen, derzeit rangiert der Dax-Konzern eher im hinteren Bereich der Top 20. BRIC hat der Dax-Konzern aus Leverkusen sein im Sommer eröffnetes Forschungszentrum genannt, was für „Bayer Research and Innovation Center“ steht und nicht zufällig am Kendall Square im Stadtteil Cambridge bezogen wurde. Dort tummeln sich nämlich Hunderte Biotechnologie-Start-ups, sie sind eng vernetzt mit den Universitäten wie dem MIT oder Harvard und den Krankenhäusern der Stadt.