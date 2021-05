Künstler Banksy : Pfiffiger Vandale mit Sinn fürs Geschäft

Subversiver Witzbold, Gutmensch, Aktivist, Straßenkünstler oder pfiffiger Vandale, der die Öffentlichkeit immer wieder austrickst mit seinen Nacht-und-Nebel-Aktionen: Die Schablonen passen alle zum ungreifbaren Banksy. Wie immer man die Figur hinter diesem Künstler- oder Markennamen einschätzt, die sich mit gesellschaftskritischen Graffiti zu Weltruhm gesprayt hat, ist sie ein kulturelles und wirtschaftliches Phänomen geworden, nicht zuletzt, weil sich Banksy als politischer und gesellschaftlicher Kommentator versteht.

Gina Thomas (G.T.), Feuilleton Folgen Ich folge

Immer wieder äußert er sich, oft in parodistisch-kalauernder Form, zum Zeitgeschehen. So strich er nach dem Brexit-Referendum eine Mauer bei Dover mit einem Handwerker an, der einen Stern aus der EU-Fahne herausmeißelte. Unlängst warb er in der Londoner U-Bahn mit Schablonen niesender Ratten für das Tragen von Gesichtsmasken. Bevorzugte Ziele sind der Überwachungsstaat, die Flüchtlingskrise, Obdachlosigkeit, Umweltverschmutzung und der Kapitalismus, den er unter anderem mit einem dem Käfig eines Barcodes entkommenen Leoparden anprangerte.