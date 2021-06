Wechsel an Verbandsspitze : Banker-Attacke zum Abschied

Gewählt ist Christian Sewing längst, am 1. Juli tritt der Deutsche-Bank-Chef formell als Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken an. Hans-Walter Peters, der das Amt fünf Jahre lang versehen hat, zieht sich zurück – und bekennt zum Abschied, mit einem wesentlichen Anliegen gescheitert zu sein: „Es ist mir auch nach intensiven Kämpfen mit Herrn Draghi nicht gelungen, die EZB davon zu überzeugen, wie Negativzinsen den Banken schaden.“

15 Milliarden Euro werden die europäischen Banken nach seinen Worten allein dieses Jahr an Negativzinsen zahlen, Geld, das sie an anderer Stelle dringend gebrauchen könnten: „Das passt nicht“, sagt Peters. In einem Umfeld mit Pandemie, Digitalisierung, Klimawandel, das der Finanzbranche zusetzt. „Den Banken werden die Milliarden genommen, die sie für die Neustrukturierung des Geschäftes und die Bildung von Eigenkapital brauchen.“