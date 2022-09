Werkstätten und E-Autos : Evolution statt Revolution

Auf der Automechanika dominiert schon jetzt, was überwiegend erst in der Zukunft gebraucht wird. Die Hersteller von Automobilkomponenten präsentieren in dieser Woche auf der Leitmesse in Frankfurt Ideen und Lösungen für einen Markt, der sich mit der voranschreitenden Transformation vom Verbrenner- zum Elektroauto massiv verändern wird. Batteriebetriebene Fahrzeuge werden fortan rund 30 Prozent weniger Ersatzteile benötigen.

David Lindenfeld Volontär. Folgen Ich folge

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die der europäische Verband der Automobilzulieferer Clepa jüngst gemeinsam mit der Unternehmensberatung Roland Berger durchgeführt hat. Das wird weitreichende Folgen für die Hersteller und Werkstätten haben. „Es ist eine fundamentale Herausforderung für die ganze Branche“, sagt Steffen Nieländer von Schaeffler , einem der großen deutschen Zulieferer: „Wer jetzt erst anfängt, sich Gedanken zu machen, ist eigentlich schon abgehängt.“

Schaeffler kalkuliert für das Jahr 2030 mit einem Szenario, in dem sich die neu zugelassenen Fahrzeuge wie folgt aufteilen: 40 Prozent Elektro, 40 Prozent Hybrid und 20 Prozent Verbrenner. Im August 2022 hatten dem Kraftfahrt-Bundesamt zufolge 16,1 Prozent der neu zugelassenen Autos einen elektrischen Antrieb; Hybride kamen auf 17,6 Prozent, Plug-in-Hybride auf 12,4 Prozent. Wichtiger für die Entwicklung des Automobilteilemarkts ist jedoch der bestehende Fuhrpark. „Bei den Bestandsfahrzeugen wird dieser Shift 2030 noch nicht da sein. Global ohnehin nicht“, sagt Nieländer. Deshalb rechnet er eher mit einer Evolution statt einer Revolution. Auch nach 2030 werden Ersatzteile für den Verbrenner weiter gefragt sein.

Innovative Ideen gefragt

Schaeffler ist deshalb nicht der einzige Hersteller, der „relativ optimistisch in die Zukunft“ blickt: „Die Autos werden alle älter. Vor allem, wenn Verbrenner irgendwann nicht mehr zugelassen werden dürfen, werden mehr Menschen ihr Auto länger reparieren lassen“, sagt ein Sprecher des Herstellers Mahle . Darüber hinaus sei der Automotive Aftermarket ein globales Geschäft. Selbst wenn die Transformation in Europa rasch gelinge, werde es weiter einen Markt geben. Schließlich gebe es auch Orte auf der Welt, die nicht für eine Elektro-Infrastruktur geeignet seien.

Dennoch arbeitet man auch bei Mahle „mit Hochdruck an der Transformation“. Das Unternehmen entwirft Wartungs- und Diagnosegeräte für Elektroautos und erziele schon jetzt 65 Prozent seines Umsatzes auf dem Aftermarket mit Produkten im Bereich des Thermomanagements. Dieses Produktsegment wird beim Elektroauto aufgrund der verschiedenen verbauten Kühlungssysteme künftig wichtiger. Andere Hersteller, deren Fokus auf Motorenteilen oder anderen verbrennerspezifischen Komponenten liegt, werden es deutlich schwerer haben.

Mehr zum Thema 1/

Viele Unternehmen sehen ihre Chance darin, den Markt mit innovativen Ideen mitzugestalten. Der Teilehersteller Meyle aus Hamburg hat zum Beispiel einen eigenen Querlenker für den Tesla 3 und das Model Y entworfen. Zuvor habe das hauseigene Entwicklerteam festgestellt, dass diese Komponente in den besagten Modellen nicht ausreichend vor Nässe geschützt war, weshalb Wasser eindrang. Das wiederum habe zu einem erhöhten Verschleiß, quietschenden Geräuschen und einem Klappern geführt. „Probleme, die bei neuen Herstellern auftreten, können wir mit unserer Erfahrung lösen“, sagt Produktmanager Niklas Arndt.

Betroffen sind von der Transformation auch die Werkstätten, die Ersatzteile einbauen. Für sie sei das oft eine „wahnsinnig große Herausforderung“, sagt Nieländer von Schaeffler. Um an Elektroautos arbeiten zu dürfen, braucht es gesonderte Genehmigungen. Vor allem für die freien Werkstätten ist das häufig mit größeren Investitionen verbunden. Für die neue Hardware wie zum Beispiel Diagnosegeräte, die zur Untersuchung der Autos benötigt werden, bieten fast alle Hersteller Schulungen an.

Werkstätten weiter gebraucht

„Keiner der Trends deutet darauf hin, dass es die Werkstätten nicht mehr geben wird. Wir glauben auch nicht, dass die Verdienstmöglichkeiten geschmälert sind“, sagt der Geschäftsführer von Hella Gutmann, Rolf Kunold, und verweist exem­plarisch auf Fahrerassistenzsysteme, die künftig vermehrt eingesetzt werden dürften und aufgrund der komplexeren Technik als einer von vielen Bereichen auch eine Umsatzsteigerung für Werkstätten nach sich ziehen könnten: „Was die Werkstätten können müssen, ändert sich.“ Schon heute gebe es in puncto Elektromobilität für vieles eine Lösung: Nicht nur Hella Gutmann hat ein Gerät für die Überprüfung des Batteriegesundheitsstatus ent­wickelt. Einzig bei der Reparatur einer Traktionsbatterie sei man noch nicht viel weiter. „Wir müssen uns die Frage stellen, wie freie Werkstätten daran partizipieren, wenn es so weit ist. Und wie wir sie in die Lage bringen, dass sie auch Module tauschen können“, sagt Kunold.

Dafür plädiert auch der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Schon 2013 wurde die Hochvoltprüfung Bestandteil der Ausbildung eines Kfz-Mechatronikers. Genug Werkstätten für Elektroautos gebe es bereits, sagt Werner Steber, der beim ZDK als Leiter für die Themen Technik, Sicherheit und Umwelt verantwortlich ist, wenngleich er betont, dass einige es „noch nicht so richtig verstanden“ hätten – auch weil auf dem Verbrenner-Markt mittelfristig noch recht gut verdient werden kann. Es sei jedoch wichtig, dass Werkstätten künftig auch neue Geschäftsfelder erschließen, die sich im Rahmen der Transformation auftun.