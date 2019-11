Störung bei Fußballübertragung : Ärger über Bundesliga-Blackout von Sky

Der Grund für den zeitweisen Internetausfall der Fußballübertragung des Bezahlsenders Sky beim Bundesliga-Spitzenspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund ist nach Aussage des Medienunternehmens weiterhin nicht geklärt. Eine sechsstellige Zahl von Abonnenten könnte nach Informationen der F.A.Z. am Samstagabend in der ersten Halbzeit betroffen gewesen sein. Dazu wollte Sky allerdings keine Angaben machen. „Das gesamte Sky-Team arbeitet intensiv an der Analyse der Probleme, um zu gewährleisten, dass diese in Zukunft nicht mehr auftreten“, teilte ein Sprecher von Sky auf Anfrage mit. Zugleich sollen Nutzer offenbar entschädigt werden. „Wir prüfen dies zurzeit und werden die betroffenen Kunden hierzu schnellstmöglich informieren.“

Michael Ashelm Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Der Blackout trifft aber nicht nur den Bezahlsender aus München negativ, sondern dürfte zugleich die Diskussion um die technische Qualität von Streamingdiensten befeuern, die Liveübertragungen im Sport als Geschäftsmodell betreiben. In der vergangenen Woche kämpfte der Anbieter Dazn während der Partie in der Champions League zwischen Dortmund und Inter Mailand phasenweise mit Aussetzern der Tonspur. Weniger als ein Prozent aller Nutzer sei betroffen gewesen, heißt es vom Unternehmen. Eine technische Anpassung in der Konfiguration für die Applikation sei falsch gesetzt worden.