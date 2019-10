Kabellose Netzwerke : Der neue Goldstandard heißt Wi-Fi 6

W-Lan kann manchmal ganz schön langsam sein. An Flughäfen, Bahnhöfen, in Fußballstadien, Kongresszentren, Hotels und Cafés zieht sich der Aufbau einer Website, obwohl doch Smartphone, Tablet und Laptop bestens mit neuer Technik gerüstet sind. Doch es gibt einfach zu viele Nutzer: Nimmt die Dichte drahtlos kommunizierender Geräte unaufhaltsam zu, wachsen die Datenvolumen ins Gigantische.

Ein neuer Standard soll nun Abhilfe schaffen: Wi-Fi 6, gerade eingeführt, ist für kabellose Netzwerke das, was für den Mobilfunk der im Aufbau befindliche neue Internetstandard 5G ist. Der technologische Fortschritt gegenüber Wi-Fi 5 ist mindestens so bedeutsam in der Tragweite wie der Sprung von 4G auf 5G. Gegenüber dem im Jahr 2013 gestarteten Vorgänger kann Wi-Fi 6 Daten wesentlich schneller, in deutlich größerem Volumen und vor allem sicherer als bisher übertragen.