Frances Haugen ist eine der berühmtesten Whistleblowerinnen der jüngeren Vergangenheit. Sie brachte Tausende interner Dokumente an die Öffentlichkeit, die das Bild vermittelten, Facebook wisse viel über toxische Inhalte auf seinen Plattformen, tue aber aus Profitgier wenig dagegen. Unter anderem waren mit den Enthüllungen Vorwürfe verbunden, die Algorithmen des Konzerns gäben wütenden Stimmen mehr Gewicht und machten Teenager deprimierter.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Haugen kam 2019 zu Facebook, zuvor war sie bei anderen Internetunternehmen wie Google, Pinterest und Yelp. Ihre Arbeit bei Facebook drehte sich um Falschinformationen im Zusammenhang mit Wahlen, sie kam aber bald zu dem Schluss, das Unternehmen nehme den Kampf gegen schädliche Inhalte nicht annähernd so ernst wie es behaupte. Nach weniger als zwei Jahren kündigte sie und beschloss, Whistleblowerin zu werden. Sie trat in Anhörungen vor dem amerikanischen Kongress und dem Europäischen Parlament auf, einmal mehr fühlte sich Facebook an den Pranger gestellt.

In dieser Woche bringt Haugen, die heute 38 Jahre alt ist, das Buch „Die Wahrheit über Facebook“ heraus. Sie nennt darin den Internetgiganten, der sich wenige Wochen nach ihren Enthüllungen in Meta umbenannt hat, weiter bei seinem alten Namen. Sie schreibt, er habe sich eine neue Identität gegeben, „um sich von seinem früheren Fehlverhalten reinzuwaschen“.

Frau Haugen, nehmen wir an, Sie würden heute zufällig Mark Zuckerberg auf der Straße begegnen. Wie würde das laufen?

Darüber denke ehrlich gesagt oft nach. Ich finde, wir brauchen eine „Free Mark Zuckerberg“-Bewegung, genauso wie „Free Britney“.

Sie wollen Mark Zuckerberg befreien? Wie meinen Sie das?

Bei Britney Spears war das ja so: Viele Menschen haben Geld an ihr verdient. Sie hatte keine Lust mehr, wie eine Robbe im Zirkus ständig in Las Vegas aufzutreten. Aber sie hatte einen Vormund, der wollte, dass sie eine Zirkusrobbe bleibt. Ich fürchte, bei Mark Zuckerberg ist es ähnlich. Er hat ja unlängst mal in einem Podcast gesagt, wenn er morgens aufwacht und all die vielen Nachrichten auf seinem Handy sieht, die nichts Gutes verheißen, fühlt sich das wie ein Schlag in die Magengrube an. Ist das nicht ein Schrei nach Hilfe? Warum macht jemand weiter in einem Job, der sich jeden Tag wie ein Schlag in die Magengrube anfühlt?

Was ist Ihre Erklärung?

Ich denke, viele Leute um ihn herum sagen ihm, nur er könne das Unternehmen in die Zukunft führen. Und zwar weil es in ihrem eigenen finanziellen Interesse ist, dass sich nichts ändert. Mark Zuckerberg ist Vorstandschef, seit er 19 Jahre alt war, also die Hälfte seines Lebens. Er ist noch immer ein sehr junger Mann, und er hat unbegrenzte Ressourcen. Meine Hoffnung ist, dass er zum Beispiel sagt, er wolle sich jetzt darauf konzentrieren, Malaria auszurotten, und ein Leben führen, das er nicht wie einen Schlag in die Magengrube empfindet. Es gibt ja diesen Spruch, dass verletzte Menschen andere Menschen verletzen. Solange wir Mark Zuckerberg nicht befreien und er nicht als Vorstandschef zurücktritt, wird sich das Unternehmen nicht ändern. Man kann ihn ja hassen, und viele Leute tun das auch. Aber so gut wie niemand ändert sich, weil man ihn hasst.

Sie hassen Mark Zuckerberg also nicht?

Nein, er tut mir leid, und ich mache mir Sorgen um ihn.

Viele Menschen würden ihn vermutlich eher beneiden als bedauern.

Gehen wir doch mal ins Jahr 2016 zurück. Da fuhr er nach Afrika, wurde überall gefeiert und konnte sich wie der Retter der Menschheit fühlen. Und nur einige Monate später, nach den Wahlen in den USA, sagen die Menschen auf einmal über ihn, er zerstöre die Demokratie. Das ist ein ziemlich böses Erwachen. Ich mag mir nicht vorstellen, in seiner Haut zu stecken. Das hört sich für mich nach Folter an.