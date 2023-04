Wettbewerb um Deeptech : Deutsche Unternehmen können Innovation

Aktualisiert am

Das Rennen um das Internet haben amerikanische Techkonzerne wie Google, Microsoft, Meta oder Amazon gewonnen. Aus kleinen Start-ups sind die wertvollsten Konzerne der Welt geworden. Die nächsten Schlüsseltechnologien stehen vor dem Durchbruch: Künstliche Intelligenz, Quantencomputing oder Kernfusion. Europa und gerade Deutschland hat dank exzellenter Grundlagenforschung aussichtsreiche Kandidaten am Start. Doch ob sie sich gegen die übermächtigen Wettbewerber aus dem Ausland durchsetzen können, steht in den Sternen. Drei Beispiele aus dem gnadenlosen Wettlauf um die Zukunftsmärkte.

Terra Quantum: Rechenleistung aus einer anderen Welt

Am marktreifen Quantencomputer wird noch gearbeitet. Ein Unternehmen aus München bringt heute aber schon die nötige Software zum Einsatz.

Markus Pflitsch ist sich sicher: Quantencomputing wird alles pulverisieren, was bisher an Rechenleistung da gewesen ist. Vorgänge, für die heute Tausende Jahre nötig wären, können damit in Sekunden erledigt werden. „Damit wird klassische Big Data Analytics weggefegt“, sagt Pflitsch. Dass die Quantencomputer, die lange eher ein theoretisches Konstrukt zu sein schienen, kommen, steht für ihn außer Frage.

Seit einigen Jahren stecken Regierungen, Hochschulen und Konzerne – vor allem amerikanische – viel Geld in deren Entwicklung. Doch nicht nur den Hardware-Pionieren winkt ein Multimilliardenmarkt. Auch Pflitsch will sich sein Stück vom Kuchen abschneiden – und tut das mit seinem Unternehmen Terra Quantum schon heute.

Es stellt Software für Quantencomputing her, die schon bei Kunden im Einsatz ist. Wie das geht, wenn die Quantenrechner bislang nur in Geheimlabors existieren, erklärt Pflitsch so: „Wir nehmen existierende Supercomputer und simulieren damit den Quantenrechner.“ Derzeit arbeite man mit 40 logischen Qubits – während herkömmliche Rechner mit Bits, bestehend aus 0 und 1, arbeiten, bilden Qubits auch alles zwischen 0 und 1 ab.

Durch die Portfoliooptimierung von Banken ließen sich so rund 200 Millionen Euro einsparen, gibt Pflitsch ein aktuelles Beispiel. „Es kümmert uns also nicht, wenn die Hardware-Entwicklung ein bisschen dauert.“ Zur zweistelligen Zahl an Industriekunden zählen unter anderem Schwergewichte wie Volkswagen und Thales.

Pflitsch hat sich schon als Teenager für Metaphysik begeistert, das Studium der Quantenphysik war die logische Folge. Mit Mitte 20 hatte er es ans CERN-Institut in der Schweiz geschafft, den Olymp für Physiker. Um dort mitzuhalten, müsse man „Tag und Nacht sein Herz für die Physik geben“, sagt er. Damals wollte Pflitsch noch andere Dinge sehen und wechselte zur Unternehmensberatung BCG, später zur Deutschen Bank. Das sei die optimale Vorbereitung für seine heutige Tätigkeit gewesen, findet der 51 Jahre alte Gründer und Chef. „Jetzt bin ich in meiner Passion.“

Nach seinem Ausstieg scharte er die besten Physiker seines Fachs um sich, die er bekommen konnte. „Die Anwendung des Spezialgebiets Quantenthermodynamik auf die Verschlüsselung etwa verstehen vielleicht 50 Leute auf der Welt“, sagt er. Heute beschäftigt Terra Quantum rund 220 Personen, davon 150 Quantenphysiker. Um mit den Tech-Giganten aus den USA mitzuhalten, muss Terra Quantum mit Sitz in München und St. Gallen jetzt sehr schnell wachsen und kleinere Wettbewerber übernehmen. Hier liegt die Herausforderung. „Im Vergleich zu den USA und China sind wir naiv“, findet Pflitsch mit Blick auf Europa.

Zwar höre man ihm in Politik und Wirtschaft oft interessiert zu und versichere auch Unterstützung. „Aber ich brauche kein neues Büro, sondern schnell viel Kapital.“ Für die nächste Runde (Serie B) wird eine dreistellige Millionensumme angestrebt. Risikokapitalgeber aus den USA springen gerne ein in solchen Fällen und machen das Geschäft groß. Pflitsch arbeitet an einer kontinentalen Finanzierung, hat den Lakestar-Fonds des Investors Klaus Hommels ins Boot geholt und ist mit Familienunternehmen im Gespräch. Das Rennen, sagt er, hat gerade erst begonnen.