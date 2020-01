Werbespots zum Großevent : Warum die Super-Bowl-Werbung wirkt

Es hat eine gewisse Ironie. Das Unternehmen, das die Massenwerbung maßgeblich in die Krise gestoßen hat und stattdessen das zielgenaue Marketing propagiert, wirbt nun zum ersten Mal auf dem wahrscheinlich größten Massenwerbe-Event der Welt: dem Super Bowl, der am 2. Februar stattfindet. Dafür hat der Facebook-Konzern Sylvester Stallone engagiert: Der Schauspieler kehrt in dem Spot zurück zu den Treppen des Kunstmuseums in Philadelphia und stellt, so sieht es auf ersten Instagram-Posts aus, eine der bekanntesten Szenen aus seinen Rocky-Filmen nach.

Er wirbt damit für die Facebook-Gruppen, ganz ähnlich wie vor einigen Monaten David Hasselhoff mit Trabi-Fahrern in Berlin. Der Facebook-Konzern will also auch im neuen Jahr einen Teil der Milliarden, die er mit zielgenauen Werbeanzeigen verdient, in Massenwerbung stecken. Analysten zufolge sind das allein in Amerika mehr als 300 Millionen Dollar im Jahr.