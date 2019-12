Deutscher Weltraumbahnhof : Planspiele für Raketenstarts in der Nordsee

Aktualisiert am

Planspiele für Raketenstarts in der Nordsee

Die deutsche Industrie fordert eine eigene Startbasis für kleine Trägerraketen. Das Raumfahrtunternehmen OHB aus Bremen bringt einen spektakulären Vorschlag in die Diskussion ein.

Ein Vorstoß der deutschen Industrie regt die Diskussionen über einen Weltraumbahnhof in der Nordsee an. Dort sollen Trägerraketen, wie diese „Falcon 9“ der Firma SpaceX, starten können. Bild: dpa

Es war eine Forderung, die viel Aufsehen erregt hatte: Ein eigener Weltraumbahnhof in Deutschland, konzipiert für kleine Trägerraketen und privat betrieben, soll die Position der Bundesrepublik in der globalen Raumfahrt stärken, hatte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) im Oktober vorgebracht. Als mögliche Standorte gelten die Flughäfen in Rostock-Laage und Nordholz nahe Cuxhaven. Der Vorstandsvorsitzende des Raumfahrtunternehmens OHB aus Bremen, Marco Fuchs, unterstützt die Idee. Er glaubt aber, dass das Projekt auf dem engbesiedelten deutschen Festland kaum Chancen hat. Deshalb prescht er jetzt mit einem eigenen Vorschlag vor. „Wenn wir eine eigene Startbasis für kleine Raketen haben wollen, müssen wir über Offshore-Plattformen vor der deutschen Küste nachdenken“, sagte er der F.A.Z.

Die kleinen Trägerraketen, auch Micro-Launcher genannt, werden gebraucht, um neue Megakonstellationen im All günstig und effizient aufzubauen, die zum Teil 12.000 Satelliten für die globale Internetversorgung umfassen. Von der eigenen Startbasis verspricht sich die Industrie eine einfachere Logistik. Zudem ist der Transport ins Ausland mit Bürokratie verbunden, unter anderem, weil der Export von Dual-Use-Gütern, die auch militärisch eingesetzt werden können, besondere Genehmigungen erfordert. Manager wie Fuchs erhoffen sich zudem eine Signalwirkung, die helfen würde, die hierzulande entwickelte Technik zu vermarkten.

OHB ist in der europäischen Raumfahrt ein wichtiger Marktteilnehmer. Das Familienunternehmen liefert unter anderem die Satelliten für das Navigationssystem Galileo und ist an vielen weiteren Großprojekten beteiligt. Um die Voraussetzungen für einen Startplatz im deutschen Meer genauer zu untersuchen, haben die Fachleute des Start-ups „Rocket Factory Augsburg“, hinter dem Fuchs und die OHB-Tochtergesellschaft MT Aerospace stecken, eine erste Analyse erstellt.

Zwei Standorte kommen in Frage

Sie kommt zu dem Ergebnis, dass ein Standort am äußersten nordwestlichen Rand der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) in der Nordsee rund 350 Kilometer vom nächsten großen Hafen entfernt der beste Standort wäre. Als Basis schlagen sie eine mobile Hubinsel vor, eine Jack-up-Plattform, die sich mit absenkbaren Stelzen auf dem Meeresgrund abstützt. Fuchs gibt zu, dass das Projekt herausfordernd wäre. Technisch sei es aber machbar, sagt er. „In anderen Ländern ist das Verfahren schon erprobt worden, beispielsweise in Amerika und China. Daran können wir anknüpfen.“

Als Referenz nennen seine Fachleute unter anderem die Plattform San Marco vor der Küste Kenias, von der zwischen 1967 und 1988 knapp 30 Höhenforschungsraketen und kleine Scout-Raketen abgehoben hatten. Das Raumfahrtunternehmen Sea Launch, von dessen speziell angepasster Bohrplattform zuletzt im Jahr 2014 eine ukrainische Trägerrakete vom Typ Zenit 3SL gestartet war, gilt ebenfalls als Beispiel. Allerdings hatte es in seiner Geschichte mehrere Fehlstarts gegeben. China hatte in diesem Jahr die Rakete Long March 11 auf einer Offshore-Plattform gezündet, der erste Raketenstart der Volksrepublik auf See.