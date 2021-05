Klaus Filbry im Porträt : Einst Adidas, jetzt Abstiegskampf

Aktualisiert am

Klaus Filbry ist der Klubchef von Werder Bremen. In der Amtszeit des ehemaligen Adidas-Managers ist der Verein abgestürzt. Und doch bleibt das Umfeld ruhig. Wer ist dieser Mann?

Klaus Filbry beim Training vom SV Werder Bremen im Parkstadion in Zell am Ziller. Bild: ddp Images

Manchmal sieht man den Gesichtern von Managern den Stress an. Wenn das Unternehmen mit dem Rücken zur Wand steht, die Aktionäre aufgebracht sind und dem Vorstand im Nacken sitzen, dann werden die Nächte kürzer, die Augenringe tiefer, und aus einem 3- wird ein 5- oder 7-Tage-Bart.

Gustav Theile Redakteur in der Wirtschaft.



In Klaus Filbrys Gesicht spiegelt sich am Mittwochvormittag, als er sich in dieser Schicksalswoche Zeit für ein halbstündiges Videogespräch mit der F.A.Z. nimmt, dieser Stress. Seit gut zehn Jahren sind für den ehemaligen Adidas-Manager zwar nicht mehr die Aktionäre die wichtigste Zielgruppe. Doch der Druck, den Fans und Umfeld bei Werder Bremen erzeugen, dürfte für den Vorsitzenden der Geschäftsführung nicht minder intensiv sein.