Nach Drohungen : Ströer stoppt Wahlwerbung

Nach der Flut-Katastrophe : Und nun der Aufbau West

Fritz Jaeckel, der Beauftragte für den Wiederaufbau, weiß, was nach einer Flut zu tun ist. Schon nach dem Hochwasser 2013 leitete er in Sachsen den Wiederaufbaustab. Die Kommunen setzen deshalb große Hoffnungen in ihn.