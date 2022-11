Prinzip Hoffnung : Rezession und verändertes Konsumverhalten treffen die Werbebranche

„Stoppt endlich diese Werbung!“ So lautet der Wahlspruch des diesjährigen „OWM Summit“, bei dem die Mitglieder der Organisation Werbetreibender im Markenverband über die Themen diskutieren, die Marken und Agenturen umtreiben. Warum das provokante Motto? Man ist als Branche eigentlich von sich überzeugt: 100 Prozent der Werbetreibenden sagen gemäß einer Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen des OWM, Werbung sei „Treibstoff für Markenerfolg“. Als Gegengewicht und gesunde Selbsteinschätzung gehen lediglich 26 Prozent davon aus, dass Werbung eine hohe Akzeptanz unter Verbrauchern genießt. Auf dem OWM Summit will die Branche deshalb erörtern, wie Werbung relevant für Kunden gestaltet werden kann und wie sie glaubhaft eine Markenbotschaft, gerade mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit, transportieren kann.

Dabei hat die Branche gerade auch ganz andere Probleme, wie auf der schon am Dienstagabend stattfindenden Advertisers’ Night klar wurde, dem vorgelagerten, informellen Teil der Veranstaltung. Trotz guter Stimmung wirkten die Gespräche im Berliner E-Werk ernst. Wie viele andere Branchen wird die Werbung vom wirtschaftlichen Abschwung, der Inflation und schlechter Konsumlaune getroffen. „Eigentlich müssten wir uns morgen viel mehr damit beschäftigen, wie wir mit der Krise umgehen“, urteilt eine Teilnehmerin mit Blick auf das heute bevorstehende Programm.

Ihr Urteil ist nicht unbegründet. In der Umfrage sagten 97 Prozent der Mitgliedsunternehmen, die gesamtwirtschaftliche Lage werde sich verschlechtern. Immerhin 56 Prozent gehen von rückläufigen Erträgen aus. 44 Prozent hingegen erwarten gleichbleibende oder gar steigende Erträge.

Hoffnung nach zwei harten Jahren

Trotz der negativen wirtschaftlichen Aussichten gehen die Mitglieder zum Großteil davon aus, dass die Werbebudgets 2023 stabil bleiben werden. „Nach wie vor sind Ausgaben für Werbung der drittgrößte Posten eines Unternehmens nach Personal- und Rohstoffkosten“, gab ein weiterer Teilnehmer der Advertisers’ Night zu verstehen. OWM-Geschäftsführerin Susanne Kunz, die die Ergebnisse der Umfrage vorstellte, sprach am Mittwoch von der Hoffnung, Werbetreibende würden ihre Werbeinvestitionen nach zwei harten Jahren verteidigen.

Der größte Teil dieser Budgets fließt derzeit in digitale Videowerbung. 55 Prozent der Unternehmen wollen ihre Ausgaben in diesem Bereich steigern. Darauf folgen steigende Budgets für Werbung auf Smart-TVs. 43 Prozent wollen hierfür mehr Geld ausgeben. 32 Prozent wollen stärker auf Werbung in sozialen Medien setzen. Stärker im Kommen ist Werbung nahe am Verkaufsort, etwa in Onlineshops. 57 Prozent der Befragten weiten ihren Etat dafür aus.

Rückbesinnung im Alter

Trotz aller Verschiebungen ins Digitale bleibe aber auch einiges beim Alten. Man müsse auch den demographischen Wandel im Blick behalten, sagte ein Teilnehmer am Dienstagabend. „Sowie Menschen älter werden, ändert sich auch die Art, wie Medien und damit Werbung konsumiert werden. Für über 50-Jährige sind Print- und TV-Werbung noch sehr relevant.“

Die Zeiten für Werbetreibende sind schwierig. Trotzdem ist man optimistisch: „Hoffentlich geht es im nächsten Jahr darum, wie wir die Krise gemeistert haben“, sagte die Teilnehmerin der Advertisers’ Night.