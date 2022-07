Fraport-Lufthansa-Gespräch : Wer hat Schuld am Chaos in der Luftfahrt?

Wer hat Schuld am Chaos in der Luftfahrt?

Herr Schulte, die Lufthansa hat ausgerechnet, dass ihre Verspätungen vor allem in Frankfurt groß sind. Warum kommen Sie nicht an die Pünktlichkeitswerte anderer Airports heran?

Schulte: Uns fliegen rund 100 Fluggesellschaften an, wir sind der Flughafen mit dem höchsten Umsteigeranteil und den meisten angebundenen Zielen in ganz Europa. In guten Zeiten wird das stets gelobt, aktuell ist das ein Nachteil. Alle Unpünktlichkeiten an Flughäfen in Europa wirken sich auf Frankfurt aus.

Ja, unsere Werte sind momentan im Keller, was uns alle ärgert. Fakt ist aber auch, dass sich an einem so stark vernetzten Drehkreuz jede kleine Störung viel stärker potenziert als an einem kleineren Flughafen. Umso wichtiger ist es, dass wir alles daransetzen, wieder mehr Stabilität in das Gesamtsystem Luftverkehr zu bringen.

Herr Ritter, Passagiere klagen nicht nur über Verspätungen, sondern auch über kurzfristige Ausfälle. Wie wollen Sie den Lufthansa-Betrieb stabilisieren?

Ritter: Mir ist es wichtig darzulegen, dass wir ein industrieweites Problem haben. Wir erfahren genauso Verzögerungen an anderen großen Flughäfen wie in Frankfurt, und deshalb sind auch viele andere Airlines betroffen, die an den großen Umsteigeflughäfen operieren. Aber im Moment geht es vor allem darum, das System zu entlasten. Deshalb haben wir frühzeitig für den Sommer rund 3000 Flüge aus dem Plan genommen.

Und ganz aktuell, seit gestern, reduzieren wir unser Angebot bis kommenden Donnerstag nochmals, vor allem am Nachmittag und Abend in den sogenannten Peaks, wenn viele Flüge gleichzeitig abheben. Das sind für diesen begrenzten Zeitraum etwa 770 Flüge. Wir werden dann bewerten, inwieweit die Maßnahmen greifen. In diesen Zeiten stauen sich die Verzögerungen, die im Laufe des Tages entstanden sind, ganz besonders auf.

Damit kommt wieder mehr Ruhe in die Abläufe, wir verhindern tagesaktuelle Streichungen, und die Mitarbeitenden, die aktuell eine unglaubliche Leistung erbringen, bekommen Gelegenheit zum Durchatmen nach all den Überstunden und Sonderschichten. Wir arbeiten hart daran, dass sich die Lage schnell zumindest stabilisiert.

So lange müssen Passagiere noch mit kurzfristigen Ausfällen rechnen?

Ritter: Die kann es immer geben, zum Beispiel durch Luftraumsperrungen. Aber durch die Anpassungen wollen wir robuster werden und die Passagiere frühzeitig informieren und ihnen rechtzeitig alternative Reisemöglichkeiten bieten. Vor allem schauen wir uns deshalb kurze Inlandsstrecken und Verbindungen an, die wir oft fliegen. Unsere betroffenen Gäste buchen wir auf die Bahn oder andere Flüge um.

Inlandsflüge für Umsteiger zu streichen reduziert den Druck im Flugbetrieb der Lufthansa. Am Frankfurter Flughafen steigt er, weil Passagiere Gepäckschalter und Sicherheitskontrolle nicht schon an einem anderen Airport passiert haben.

Ritter: Wir wägen jede Maßnahme sorgfältig ab. Aber Check-in und Gepäckannahme belasten nicht den Flughafen, das sind Aufgaben der Airline. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, die für den Einsatz an Flughafenstationen geschult sind. Die bitten wir in Spitzenstunden, dort mitzuarbeiten.

Die deutschen Flughäfen wollen vorübergehend 2000 Arbeitskräfte aus der Türkei einsetzen. Wird der Plan noch in diesem Sommer helfen?

Schulte: Das hoffen wir. Aber unabhängig davon, ob der Plan noch für die Sommerspitze oder im Spätsommer hilft, benötigen wir dringend eine Öffnung des Arbeitsmarktes. Es wird sonst immer schwieriger, für deutsche Unternehmen ausreichend Arbeitskräfte zu finden.